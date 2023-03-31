咖啡店遇正妹「硬擠同座位」緊貼　搭訕哥慘噴3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子去年4月間在桃園市某咖啡店遇見獨自坐在角落座位的正妹小蘋（化名），因為想跟對方認識而主動上前搭話，並做出搭肩、緊貼、環抱等動作，結果不僅搭訕失敗，還被一狀告上法院，最終被桃園地院法官依《性騷擾防治法》判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲陳男想認識小蘋，被拒絕還硬擠座位。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關。）

判決書中提到，陳男去年4月3日傍晚5時許在咖啡店內發現小蘋獨自一人坐著，因此主動上前搭話，他先以左手搭在小蘋的肩膀，低頭詢問是否可以認識一下，被婉拒之後竟趁對方來不及反應之際，直接硬擠座位緊貼在一起，還用雙手把人環抱住，碰觸手臂、腰部等部位。

雖然陳男坦承當時的確想認識小蘋，兩人貼得很近，但並沒有做出任何性騷擾的行為，「我當時是因為緊張才會不小心碰到她。」但小蘋證稱，當下她感到很噁心，腦筋一片空白，加上害怕的關係，身體也一直在發抖，「陳男當時的行為讓我很不舒服。」

桃園地院法官勘驗店內監視器畫面，發現確實是陳男先主動上前搭話，也有做出搭肩、低頭靠近等舉動，他被拒絕之後馬上坐入小蘋的座位，硬是緊貼在一起，並伸出雙手環抱，同時碰觸手臂、腰部；而小蘋當下也立刻起身閃避，顯然對於上述舉動感到排斥。

法官認為，監視器畫面證據明確，因此不採信陳男的說詞，認定他在公共場所公然對小蘋性騷擾，欠缺尊重他人擁有身體自主權利的觀念，不僅侵害身體隱私，也造成女方心理受創，加上他犯後始終否認犯行，至今未與受害人達成和解，最終依觸犯《性騷擾防治法》第25條第1項之罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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