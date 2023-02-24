　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

▲桃園地院前法官蔡政佑前年懷疑同辦公室曾姓女法官有婚外情，藉機偷拍電腦私密內容向院長檢舉，事後被曾姓女法官提告妨害秘密罪成立撤職，民事判決今天出爐。（資料照／記者吳銘峯攝）

▲桃園地院前法官蔡政佑前年懷疑同辦公室曾姓女法官有婚外情，向院長檢舉，被女法官提告妨害秘密罪。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院前法官蔡政佑2年前懷疑同辦公室曾姓女法官有婚外情，私下偷拍其辦公室電腦螢幕還向院長檢舉，事後察覺是烏龍一場，蔡政佑被依妨害秘密罪判刑5月定讞，並撤職、停止任用2年；其中民事部分，桃園地院今天判賠應賠償女法官40萬元，本案還可上訴，至於原告女法官其餘假執行之聲請則遭駁回。

桃園地院前法官蔡政佑於2021年5月25日中午，趁曾姓女法官暫時離開辦公室，蔡藉此機會偷看曾女電腦螢幕上與他人之LINE對話紀錄，蔡因而懷疑曾女有婚外情，隨即以手機偷拍曾女電腦螢幕上之對話紀錄與私密照片，同時將向桃園地院院長邱瑞祥檢舉，但曾姓法官後來獲悉後反而向桃檢檢舉，檢方亦派員搜索桃園地院，當時引發院檢雙方極大震撼。

蔡政佑最後被依妨害秘密罪遭判刑5月定讞，而蔡後來因本案被送上懲戒法院審理後判決撤職並停止任用2年，蔡不服提出上訴，懲戒法院合議庭審理後駁回其上訴，蔡政佑確定遭撤職並停止任用2年確定。

民事部分，桃園地院民事庭今天下午審理後宣判，蔡政佑應給付原告40萬元，應自民國2022年7月16日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔五分之一，餘由原告負擔。

本判決原告勝訴部分，原告以13萬3000元為被告蔡政佑供擔保後得假執行；被告蔡政佑如以40萬元為原告預供擔保得免為假執行，原告其餘假執行之聲請則遭駁回。

  【更多新聞】

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

送手機口紅誘少女交往...「我會讓妳紅」逼全裸視訊　噁男下場曝

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

 

 

 

ET快訊
王心凌開直播　曝光2喜訊
快訊／周迅驚爆秘婚「23年摯友男星」
日本超噁溫泉旅館「含菌量超標3700倍」　1年只換2次水
台北女分手傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復
日AV女優來台開心PO「便當照」　台灣網友一見菜色皺眉
傳統市場雞蛋要用搶的？　雞農曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

北市醉男「拍車窗攔公車」　司機不爽爆口角...他反被過肩摔

BMW違停人行道還掛上「新北市議員助理證」　警分局及議會回應了

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

台北女分手2個月傳「電子蛋糕」給前男友祝福！他看1句話瘋狂報復

偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

北市醉男「拍車窗攔公車」　司機不爽爆口角...他反被過肩摔

BMW違停人行道還掛上「新北市議員助理證」　警分局及議會回應了

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

雲林慶祝馬鈴薯節　預計3千人同行「2023馬鈴薯成名之路」

寇乃馨被黃國倫一句話「刺到重傷」！　至今難釋懷：這罪名我擔不起

心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！　醫分析兩大發炎原因

王心凌出道20年...終於鬆口：現在很幸福　直播曝光喜訊了

9026脫班爆民怨！交部次長率隊督軍　加開5班次「無久候情況」　

周迅恢單3年…爆秘婚「23年摯友男星」！網一面倒挺：超級合拍

《體能之巔》小隻馬選手「認了霸凌」道歉：那時不懂事！　稱不曾施暴勒索

快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

「國民媳婦」被傳怪病想退演藝圈　海清經紀方親曝本人現況

日本超噁溫泉旅館「含菌量超標3700倍」　1年只換2次水

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

即／「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴

渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「壯陽藥+保險套」崩潰

即／林口騎士擦撞停等公車…遭後方砂石車輾過慘死

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

弱女慘遭電擊爆打性侵！5男女下場曝

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

陽明醫哥偷吃小三「神似AV女優」　判決出爐

陸軍上校當共諜　穿軍服宣誓下場曝

隋棠遭控噪音擾鄰　調解不成將開庭審理

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

更多熱門

相關新聞

桃園地院採購顯示器爆圍標　上市科技女副理也捲入

桃園地院採購顯示器爆圍標　上市科技女副理也捲入

桃園地院資訊室楊姓承辦人於2020年間負責採購金額近3000萬元大型顯示器標案，楊男卻私下與有意競標陳姓廠商洩漏標案相關細節，陳男找來其他4家公司假投標，最後以低於底價15萬元得標，案發後被檢舉起訴；桃園地院審理時，楊男等人坦承犯行，法官審結依洩密、妨害投標等罪判處楊、陳分別為8月、6月有期徒刑，緩刑2年，向公庫繳付15萬元；4家公司則分別判處10至12萬元不等罰金，本案還可上訴。

警傳訊角頭避風頭　1原因獲判無罪

警傳訊角頭避風頭　1原因獲判無罪

2女憲兵罵她「薪水小偷」　結局曝光

2女憲兵罵她「薪水小偷」　結局曝光

女師拒盤查遭大外割　警：尊重判決

女師拒盤查遭大外割　警：尊重判決

他離婚3個月再婚　新老婆住2周跑了

他離婚3個月再婚　新老婆住2周跑了

關鍵字：

桃園地院法官偷拍案民事判決判賠40萬蔡政佑

讀者迴響

熱門新聞

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面