偷拍女法官電腦私密照檢舉婚外情　桃園男法官被判賠40萬

▲桃園地院前法官蔡政佑前年懷疑同辦公室曾姓女法官有婚外情，向院長檢舉，被女法官提告妨害秘密罪。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院前法官蔡政佑2年前懷疑同辦公室曾姓女法官有婚外情，私下偷拍其辦公室電腦螢幕還向院長檢舉，事後察覺是烏龍一場，蔡政佑被依妨害秘密罪判刑5月定讞，並撤職、停止任用2年；其中民事部分，桃園地院今天判賠應賠償女法官40萬元，本案還可上訴，至於原告女法官其餘假執行之聲請則遭駁回。

桃園地院前法官蔡政佑於2021年5月25日中午，趁曾姓女法官暫時離開辦公室，蔡藉此機會偷看曾女電腦螢幕上與他人之LINE對話紀錄，蔡因而懷疑曾女有婚外情，隨即以手機偷拍曾女電腦螢幕上之對話紀錄與私密照片，同時將向桃園地院院長邱瑞祥檢舉，但曾姓法官後來獲悉後反而向桃檢檢舉，檢方亦派員搜索桃園地院，當時引發院檢雙方極大震撼。

蔡政佑最後被依妨害秘密罪遭判刑5月定讞，而蔡後來因本案被送上懲戒法院審理後判決撤職並停止任用2年，蔡不服提出上訴，懲戒法院合議庭審理後駁回其上訴，蔡政佑確定遭撤職並停止任用2年確定。

民事部分，桃園地院民事庭今天下午審理後宣判，蔡政佑應給付原告40萬元，應自民國2022年7月16日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔五分之一，餘由原告負擔。

本判決原告勝訴部分，原告以13萬3000元為被告蔡政佑供擔保後得假執行；被告蔡政佑如以40萬元為原告預供擔保得免為假執行，原告其餘假執行之聲請則遭駁回。