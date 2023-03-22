人行道撿到平底鍋挨告侵占　他靠「空白14分鐘」獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子去年11月19日晚間7時許在桃園市某街道的人行道撿到一個平底鍋和鍋蓋，沒想到事後竟挨告侵占。不過，桃園地院法官認為，失主王姓女子遺失的鍋子老舊，還用垃圾袋裝著放在圍牆旁邊，接著離開現場大約14分鐘才返回，導致王男誤以為鍋子是別人不要丟棄的，最終裁定王男無罪，全案仍可上訴。

▲王女將平底鍋放在人行道地上，過了14分鐘再返回拿取，卻發現鍋子不見了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中指出，王男2022年7月11日晚間7時許行經桃園市某街道，發現人行道上有一個平底鍋和鍋蓋，於是徒手竊取，後來王姓女子發現鍋子被偷走，立刻報案；檢方調查後認為王男涉犯侵占遺失物罪，於是依法將他起訴。

失主王女證稱，鍋子和鍋蓋是用過的、舊的，朋友給她的，當時她拿綠色垃圾袋裝著，騎車回家時因為機車上還有一些東西，就先把鍋子放到人行道靠近圍牆的地上，想說先把其他東西拿回家再回來拿鍋子，「我上樓擺東西有一段時間才到樓下，並沒有馬上下來拿，這是我的疏忽。」

桃園地院法官認為，從監視器畫面中可以發現，監視器並未清楚拍到鍋子，王男走過去之後，大約14分鐘，王女才返回停車處找鍋子，當時鍋子已經脫離王女持有一段時間，放置地點又非住宅門口，加上鍋子並非全新，還用垃圾袋包裝，王男主觀上確實有可能將鍋子誤認為他人丟棄、不要之物品。

法官接著表示，從當事人證述、監視器畫面、現場照片等證據看來，都無從證明王男是故意將鍋子拿走，加上沒有其他積極證據，最終裁定王男無罪，全案仍可上訴。