老婆外遇床上擁吻小王　人夫見「48段甜蜜影片」綠到崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿雄（化名）與印尼籍女子娜娜（化名）結婚，但因為跨國因素，感情遲遲無法穩定下來，後來他發現妻子與其他男子發生親密行為並同居，還有48段影片可以證明，讓他大受打擊，最終決定離婚。

▲阿雄發現妻子娜娜外遇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿雄2016年11月間在印尼與娜娜結婚，隔年8月來台辦理結婚登記，但因為跨國因素，雙方感情遲遲無法穩定下來，透過通訊軟體聯繫也沒辦法改善，導致彼此感情日漸產生嫌隙。

阿雄表示，娜娜在無法來台期間與其他男子發生親密行為並同居，甚至在社群平台上公開放閃，這部分有48段影片可以證明，他無法接受妻子外遇，精神大受打擊，最後經過電話溝通，雙方均同意離婚，只是妻子無法來台，所以由他向法院訴請離婚。

娜娜經過合法通知並未到庭，也沒有出示任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，在阿雄出示的影片證據中，娜娜與其他男子相互擁抱、撫摸胸部、揉臀、親吻，甚至一起躺在床上擁吻，還有穿著居家服一同烹煮食物的畫面，依影片內容看來，拍攝時間應該是不同日期，且足以證明娜娜與其他男子有超過一般男女交往範疇的親密行為。

法官接著表示，阿雄與娜娜婚後已有超過6年沒有同居，考量到雙方都沒有意願繼續維持這段婚姻，且無證據證明男方應負較重責任，最終裁定准許他的請求，判准2人離婚，全案仍可上訴。