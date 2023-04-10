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中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

▲▼民進黨立委王定宇透露，中共「舟山艦」聯繫台灣海巡艦，請託靠近一點給他們拍照回去交差。（圖／王定宇臉書）

▲民進黨立委王定宇透露，中共「舟山艦」聯繫台灣海巡艦，請託靠近一點給他們拍照回去交差。（圖／王定宇臉書）

記者陶本和／台北報導

中共近來展開為期三天的圍台軍演，民進黨立委王定宇10日透露一個小消息。他說，中共054A型「舟山艦」，這二天因為海象不佳，美菲「肩並肩」聯合軍演明（11）日就要開始，共軍急著要交差好速速了事，中共「舟山艦」竟然用無線電聯絡附近監控他們的台灣海巡艦，拜託開靠近一點，讓他們可以拍些東西交差。

中共解放軍圍台軍演來到第三天，國防部10日公布清晨6時至上午10時止，共偵獲蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等型機59架次，其中逾越中線及進入西南、東南空域39架次，共艦11艘次；中共山東號航艦編隊，亦於西太平洋海域執行航訓。

在此同時，身為立法院外交及國防委員會委員的王定宇透露，中共054A型「舟山艦」，這二天因為海象不佳，美菲「肩並肩」聯合軍演明（11）日就要開始，共軍急著要交差好速速了事，中共「舟山艦」竟然用無線電聯絡附近監控他們的台灣海巡艦，拜託開靠近一點，讓他們可以拍些東西交差。

王定宇說，知道這件消息，都忍不住笑出來，「也許中共的軍艦比較新、比較大，但是台灣軍人的訓練和素質比中國解放軍好太多了！」

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