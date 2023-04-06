小動作不斷！「蔡麥會」引中反彈　綠斥國際笑話：毫無格調跟文明

▲民進黨立法院黨團召開『民主、 團結、共榮，德不孤必有鄰』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，引起中方不滿、抗議動作頻頻。民進黨團6日表示，蔡英文這次過境美國被接待的規格是40多年來最高，台灣跟美國的往來不容他人置喙，當中國企圖窒息台灣國際空間時，在台海生事端、灑大錢破壞邦交、透過協作者散佈消息、花錢發布陳抗，用盡一切方法、毫無格調跟文明。

民進黨團幹事長鄭運鵬批評，在總統訪美與友邦過程中，中國也安排台灣政要做相對應的動作，更被國際媒體揭露，花錢買廣告、請人到總統下榻飯店抗議，更用不堪污辱性的字眼羞辱總統，這是國際笑話。

鄭運鵬表示，蔡英文跟麥卡錫確認會面時，中國也發布在台灣海峽中北部軍事巡演，肯定國防部全程監控、把消息公布給國人，國台辦凌晨時發布了一個非常污辱性的聲明稿，對此表達遺憾與抗議。

民進黨立委王定宇表示，蔡英文這次過境美國被接待的規格，是40多年來最高一次，台灣跟美國的往來不容他人置喙，蔡英文跟麥卡錫會面代表民主夥伴團結在一起，當中國企圖窒息台灣國際空間時，不管是在台海生事端、灑大錢破壞邦交、透過協作者散佈消息、花錢發布陳抗，用盡一切方法、毫無格調跟文明。

對於中方動作頻頻，王定宇表示，當麥卡錫的採訪通知明確展示態度，不容許中國用武力方式介入台灣與國際互動往來，破除中國想要建立國際規範的意圖，這樣的外交成就屬於全民2300萬人，國際空間擴張是全民所共享。

王定宇指出，近期有史上日美菲最大的聯合軍演，針對中共對區域的威脅找出因應之道，對國際民主陣線而言，幫助俄羅斯的就是共犯，而台灣是國際善良的力量，跟任何國家交往沒有傷害到任何人，德不孤必有鄰。

民進黨立委劉世芳表示，今天記者會很重要，除了蔡總統拚外交，也展現台灣在民主國家是亞洲民主的燈塔，蔡總統訪美也看到全球，包含法國北約歐盟都有特別提到侵犯台灣要負很大的代價，全球民主國家都挺台灣。

劉世芳直言，這幾天蔡總統到美國訪問，麥卡錫提到台美關係是最強健的時候，現在台美關係升級，顯現台灣在國際能見度，有特別提到經濟自由區域穩定，共和黨籍和民主黨不同，表示美國共和和民主都挺台灣，也看到北大西洋公約史托藤博格提到，中國犯台會有很大的後果，也是民主國家同盟。

劉世芳質疑，布林肯多次表達蔡總統過境美國，都是長久以來都有的活動，中國為什麼過激反應？以美國兩院看法，台灣或中國不應該單方面改變現狀，有提到美國有和平穩定來解決問題，美國始終確保維護印太地區和平穩定，北京沒有理由過度反應，這是重要領袖和發言人，希望不要輕舉妄動，希望民主台灣對抗極權中國。

民進黨團書記長吳琪銘指出，蔡總統出訪受到國際關注，台灣是民主自由國家，目前最大威脅就中國，改變和平狀態，台灣人絕對不會想活在不自由的中國體制下，眾議院麥卡錫會面後，台美關係是此生最強健的時刻，美國跨黨派議員都出席，都挺台灣民主，面臨前所未有挑戰，也引用雷根名言，民主國家都在挺台灣，更加要守護台灣的土地。

民進黨立委陳亭妃表示，全國上下不斷注視蔡英文總統跟麥卡錫碰面的重要時刻，全世界也都在關注，希望看到民主歷程重要的關鍵，當全世界注目台灣，就有一個國家開始不斷玻璃心掉滿地，國台辦發了一篇聲明稿，極盡恐嚇威脅。

對於中方寄信恐嚇美議員，陳亭妃指出，當蔡英文踏進美國領土跟麥卡錫會面，全世界都對於台灣發展外交突破，有了重大的宣示。只有國台辦不斷唱衰，甚至威脅，中國駐美大使館也向美國國會以電子郵件向所有國會議員做威脅，很感謝感恩麥卡錫和議員不受到威脅。

陳亭妃表示，必須跟中國發出嚴正抗議，台灣就是一個國家，跟中國完全不隸屬，任何威脅只是看到中國懦弱，更離譜的是當全世界看到台灣走向外交突破，竟然前總統馬英九在中國不斷被吃豆腐，馬英九在中國的表現跟蔡英文在美國的突破，高下立判，期待國民黨跟馬英九肯定蔡英文的外交出訪。

陳亭妃直言，不知道馬英九在中國會不會繼續被吃豆腐，當國台辦發出這篇新聞稿後，是不是會利用馬英九繼續大外宣，這是我們最擔心，不希望當我們有突破，馬英九扯我們後腿，國民黨應該要立即表態成功外交出航，譴責馬英九的中國訪問。

民進黨立委羅致政指出，看到洛杉磯有跨黨派國會議員跟總統會晤，國民黨卻缺席了，當時邀請各黨委員出席，這次看到民進黨、民眾黨、時代力量立委一同出訪，但國民黨委員缺席，僅是擔心背後代表杯葛，這是很遺憾的。

羅致政表示，當美國議員跟總統會面時，他們一定問國民黨呢？但國民黨缺席了，且前總統馬英九在中國訪問，凸顯國家戰略選擇不同，希望他們亡羊補牢、肯定認同總統的訪問，謝謝國會議員的熱情接待。

對於中國花錢請走路工陳抗，羅致政表示，這是可笑的阿Q動作，在美國本土說當美國走狗，罵了台灣總統也污辱了美國，這是很可笑、可悲的作為，總統這次出訪是自信跟互信的展現，麥卡錫也特別強調，台美的進展蔡總統扮演很重要的角色，是可以互信的夥伴，期待未來台灣繼續展現自信深化和美國的互信。

民進黨立委洪申翰表示，要健康結交國際朋友，成為台海區域穩定的外交路線已經開花結果，這次中共反應氣急敗壞，大家知道台海安全還有要改變現狀最大威脅是來自中國，這幾天都表達很清楚，希望中共要冷靜，現在台海安全最大威脅是中國。