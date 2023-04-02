王定宇證實：美眾院外委會主席麥考爾周四訪台　將會國防委員會

▲美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）將在4月訪問日本、南韓、台灣，可望於周四（6日）率團抵台，並於周六（8日）拜會總統蔡英文。對此，民進黨立委王定宇稍早證實，立法院的外交及國防委員會也有安排與訪團成員進行深度的交流和會談，盼藉此讓訪賓了解台灣面對的威脅和困境，以及台灣的需求，作為華府決策參考，這符合國家利益。

《自由時報》今天報導，力挺強化美台關係的麥考爾上周已證實將「很快」訪台，此行將率領外委會成員為主的跨黨派眾議員出訪，預計先後前往日本、南韓、台灣等國，根據行程，麥考爾可望於周四率團抵台；由於蔡英文的「民主夥伴共榮之旅」將於周五返抵國門，麥考爾一行應該會在周六拜會蔡英文，然後離開台灣。

對此，王定宇今天上午受訪指出，麥考爾預計周四率團訪問台灣，立法院的外交及國防委員會也有安排與訪團成員進行深度的交流和會談，麥考爾在這段時間訪台，同個時期可以看到，來自捷克、法國、德國、加拿大等主要國家的重要政治領袖陸續訪台，甚至4月到5月周周都有重要的訪台團。

王定宇說明，除了證明台灣在國際社會的能見度大幅提升外，台美之間的互動、關係也是史無前例的高，麥考爾是美國國會非常重要的外交政治領袖之一，跟台灣能夠進行第一手交流，了解台灣面對的威脅和困境，以及台灣的需求，帶回華府作為決策參考，這對台灣當然是符合國家利益、正面的一件事情。

王定宇補充，在這個重要的時刻，麥考爾率團訪台，相信接下來當然還會有其他重要訪團來到台灣，這也代表台灣可以跟世界各國重要政治領袖直接溝通，不像過去，台灣常常排序在各國外交事務後面，這不可同日而語。

王定宇說，歡迎好朋友來台灣，也熱切期待可以互相了解彼此的需求、立場。他強調，台美關係是台灣對外非常重要的外交關係，台美關係的提升，對於台灣和平穩定、經濟發展都有非常重要的意義。