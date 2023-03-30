馬英九遭諷「馬這個」　王鴻薇怒點名3人：去對岸喊自己是哪個啊

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九訪陸28日參觀南京總統府時，因一段談話「我也當了這個」，引來部分綠營人士批評不敢講自己是總統，不少藍營人士也貼出完整影片澄清。對此，國民黨立委王鴻薇30日也在臉書點名民進黨立委王定宇、高雄市長陳其邁及前立委陳柏惟都有跳出來攻擊，大批「不曉得這些人要不要問問自己現在算哪個？怎麼都不去對岸講一下？」

王鴻薇表示，馬英九在南京總統府和之後相關行程公開發言提到總統、中華民國、台灣總統，新聞傳回台灣更是讓全民肯定，然而這個不分黨派彰顯國家尊嚴，堅守立場的時刻，卻有許多綠營，直接捏造事實，公開造謠，攻擊馬英九不敢說「總統」2字，如此含血噴人，真的讓人不齒。

王鴻薇直接點名，其中包括王定宇、陳其邁、陳柏惟都跳出來攻擊，還在糾結「這個」，但事實上，昨天馬英九所說的，是他在2008年就任總統時，與國父孫中山在1912年就任臨時大總統「差了這個96年」，而非「當了這個」。她怒批，「不曉得這些人要不要問問自己現在算哪個？怎麼都不去對岸講一下？這些人是耳朵長繭還是嘴巴只想造謠？」

王鴻薇提到，更不要說馬英九在參訪南京總統府的前一個行程，是前往中山陵拜謁國父孫中山先生，參訪完畢後發表聲明時，也提到「總統」2字；晚間與江蘇省委書記信長星會面時，也再次提到「台灣總統」4字。她強調，明明都講得很清楚，這些都有影像記錄騙不了人，民進黨人扭曲事實，應該向社會致歉。