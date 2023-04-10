▲2023全國貓咪盃SCRATCH競賽，竹市勇奪1金2銅 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

112年度全國貓咪盃scratch程式設計競賽近日在臺北市盛大登場，有來自22縣市、172隊、近500名師生共襄盛舉。新竹市關東國小一舉拿下「互動遊戲組」金牌及銅牌，建功國小勇奪「動畫短片組」銅牌，新竹市長高虹安表示，結合智慧科技教育，培養孩子跨領域學習、多元發展，讓新竹的孩子們在國際上更有競爭力。

高虹安表示，新竹市為科技城，市府推動數位教學創新與智慧校園建置，本市在全國程式競賽中獲得優秀的金牌佳績，落實智慧科技教育，培養擁有解決問題及強大適應力的優質人才，讓新竹好學邁向優質卓越、科技智慧城市。

教育處說明，關東國小獲得互動遊戲組第一名及第三名。其中第一名團隊，在「多咪蘇的奇幻之旅」題目中，以創新趣味的互動遊戲介紹台灣的美食、特有物種與風景，讓迷航的多咪蘇太空船在台灣維修飛行器期間，體驗到台灣最寶貴的人情味，設計出「多咪蘇返航記」遊戲獲金牌大獎。

第三名團隊，在「多米蘇的奇幻之旅」題目中，以生動有趣的概念，設計出「多咪蘇迷航記」遊戲，多咪蘇太空船必須順利取得燃料返回星球而獲獎；建功國小於動畫短片組，以「溫馨校園風景」為主題，程式編輯完整流暢，手繪角色具獨特與原創性，也強力為新竹市摘下了一面銅牌。

「甜美的果實要感謝市府團隊事前安排的培訓、支持與協助」建功國小賴雲鵬校長感性的表示，也謝謝建功國小主任、導師們與家長給予指導老師陳怡妤與參賽選手的鼓勵，培養選手在面對挫折時能表現出韌性、揮灑自如！

關東國小校長李瑞剛表示，關東國小向來重視孩子的科技素養，程式設計U-LIFE課程更是本校納入校本課程的重點，在孩子六年級畢業前，都要學會scrach程式語言。他說，這一次能有幸代表本市參加全國貓咪盃程式設計比賽，要感謝陳麗雅老師以及鐘悅文老師，從指導到參賽，每天的早自習、午休時間，甚至連假期間，都義務在電腦教室裡陪伴著孩子練習，相當認真。

關東國小參賽學生龔泰旭、李杰昊、陳擷宇以及劉名喆，獲獎後興奮地表示，在參加比賽的過程中，除了練習、練習、反覆不斷練習之外，還培養自己面對問題，解決問題的能力，經驗相當寶貴。並指出，在比賽中，有同學現場突然流鼻血，大家仍不慌亂鎮定地完成比賽，展現團隊默契與臨場反應。

教育網路中心主任賴香君表示，深深感受到科技帶來的影響力與震撼力，她說明寫程式不再是高深難懂、少數人才能接觸的冰冷機器語言，當寫程式化身為有趣的scratch程式設計積木組合遊戲，我們的夢想也在繽紛「程式」堆疊中，構「竹」出更璀璨美麗的宜居科技「城市」！