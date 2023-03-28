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兒童節竹市贈「彩色筆」　揮灑創意畫出無限想像力

▲高虹安到頂埔國小與孩子們用彩色鉛筆，一起發揮創造力。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安到頂埔國小與孩子們用彩色鉛筆，一起發揮創造力。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了迎接兒童節的到來，今年新竹市政府準備兩大兒童節禮物，一份是彩色鉛筆，讓小朋友利用彩色鉛筆盡情揮畫出無限的想像力，另一份禮物「ZOOM！ZOOM！新竹」2023兒童藝術節，4/1至4/5日連續五天，結合科技、舞蹈與藝術五大體驗，讓兒童體驗不一樣的新竹。新竹市長高虹安表示，今年贈送本市近五萬名孩童的兒童節禮物，盼培養兒童藝術涵養，推動美學教育，落實新竹好學，提升城市文化品質。

高虹安今（28）日到頂埔國小與孩子們用彩色鉛筆，一起發揮創造力，畫出孩子心中最美好的兒童節想像，孩子們也非常開心與市長大喊「兒童節快樂」！

高虹安表示，文化是城市的軟實力，也代表一座城市的內涵，藝文涵養更是要從小培養，因此今年兒童節送給竹市孩童發揮創造力的彩色筆，和豐富有趣的兒童藝術節，培養孩子的美學教育，讓新竹市的孩子成為幸福的孩子。

教育處處長童鳳嬌表示，每年兒童節禮物都讓孩子相當期待，希望在疫情趨緩的現在，大家走出戶外，帶著畫筆用孩子們天馬行空的想像力與創意，畫下屬於自己的童年回憶，並帶著愉快的心情度過美好的假期。

她指出，今年兒童節禮物「彩色畫筆」別具義意，孩子能用畫筆寫字、繪畫，透過豐富的色彩，畫出屬於自己的無限想像，鼓勵孩子們多元智能的發展，更邀請家長與孩子們共同繪畫，為親子共畫的美好回憶留下紀念的畫作。

參與今日活動的頂埔國小二年級學生廖士銘開心的表示，自己很喜歡畫畫，收到畫筆相當開心，今天和市長一起畫出自己最喜歡的兒童節，希望有一天自己想像的兒童節可以變成真的。曾宥筠同學也表示，每年都希望兒童節趕快來，因為會有兒童節禮物，今年的禮物是畫筆，剛好我們幾乎每天都會用的文具，也很開心今天能和市長一起畫畫。

今年4月的連續假期，除了市府致贈禮物外，「新竹市兒童藝術節」也轉型擴大辦理，於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容，今年由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使，持續陪伴孩子，一起歡慶兒童節，讓孩子的笑聲充滿新竹市的每個角落。

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