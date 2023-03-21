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亞洲盃射箭世界排名賽首站　竹市香山高中林嘉妤傳捷報

▲香山高中林嘉妤勇奪個人賽金牌。（圖／新竹市政府提供）

▲香山高中林嘉妤勇奪個人賽金牌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023射箭亞洲盃第一站暨世界排名賽於15日起在國立體育大學舉行，在各國選手射箭高手同場競技下，香山高中林嘉妤和隊友江育彤、李彩綺脫穎而出，合力拿下反曲弓女團金牌，緊接著在反曲弓女子個人決賽，以6比2積分擊敗泰國選手，勇奪個人排名金牌，不僅為個人取得最高榮耀，更是新竹市的榮耀，也為台灣爭光。

新竹市長高虹安表示，射箭運動是新竹市重點發展項目之一，市府長期推動射箭項目的軟、硬體設施，並建構體育四級培訓制度，目前也正進行富禮國中射箭館增建工程計畫，盼落成後持續舉辦全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，以培養出更多國際級的射箭好手。

「第一次參加國際賽事真的很緊張！」就讀香山高中的林嘉妤表示，對於這次比賽拿下兩面金牌感到非常榮幸，過程中歷經不少的刻苦練習，林嘉妤回首自身求學生涯，對運動充滿無限熱忱，曾經練過田徑，但因身高不高又跑不贏其他選手，剛好在某日從電視中看到新竹市的射箭享譽國際，於是開啟了自己的射箭之路。

「需要足夠的勇氣才能做到最好的自己」林嘉妤說，自香山國小、富禮國中，到現在香山高中體育班二年級，每天除了上課外，就是練習射箭，每天課後也要練習到晚上八點半，而假日則是從早上八點到下午六點，過程相當艱辛也曾有過放棄的念頭，但在林詩嘉教練的教導和照顧下逐漸好轉，而自己射箭成績也透過循序漸進的日常練習穩定進步當中。她說，在這場亞洲排名比賽前，已在全國賽拿下高中女子組金牌，更像是吃了顆定心丸，讓自己更有信心面對接下來的硬仗。

林嘉妤表示，自己在資格賽的時候並沒有發揮的很理想，但在調整心態後重新出發迎接第二天的個人賽，明顯感受到前幾周的刻苦練習沒有白費，也非常順利打敗各國選手晉級金牌戰。而在團體戰中，團隊成員間從互相不認識到相互理解、建立默契只花了五天的時間，最後很順利的拿下女團的金牌。

林嘉妤也分享了比賽時的內心情境，她說，晉級金牌戰對戰泰國選手時，第一局和第二局都和對方戰成平手，內心十分緊張，但在冷靜思考過後，決定放慢速度，調整自己最舒適的比賽節奏，最終也順利拿下個人比賽金牌。

林嘉妤說，勝利的背後不只有選手一人，更有一群人在幫我加油吶喊，很感謝到場支持我的貴人，也很謝謝教練團們的用心栽培，這次比賽圓滿落幕，下次將會帶著更好的成績去挑戰國際，為台灣爭光。

教育處處長童鳳嬌表示，市府是新竹市各項運動的最佳後盾，對於優異運動選手，都將秉持體育向下紮根，往上發展的選手三級培訓，並落實職涯輔導三主軸，周延照顧本市培育的優秀運動選手。

校長洪碧霜表示，射箭隊選手的培訓需要花很長的時間練習，本校林嘉妤同學個性內斂沉著，自己有明確的目標和堅強刻苦的意志，在教練的指導和師長的鼓舞下，才能脫穎而出。相信每個人只要不放棄自我，努力練習精進，一定可以成功，嘉妤同學就是最好的典範學習。

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