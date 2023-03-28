　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

頂埔國小全新通學步道啟用　讓學生上學安心家長放心

▲新竹市長高虹安一早到頂埔國小視察學生上學情形。（圖／新竹市政府提供 ）

▲新竹市長高虹安一早到頂埔國小視察學生上學情形。（圖／新竹市政府提供 ）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市學童安全通學的路又更向前邁進一大步，頂埔國小通學步道今（112）年1月底正式完工。新竹市長高虹安今(28)日一早到頂埔國小視察學生上學情形，市長高虹安表示通學步道的完工，提供香山區孩子更安全無障礙的上學路，也營造社區友善步行空間。

教育處說明，頂埔國小位於頂埔路、茄苳景觀大道旁，車流量大，既有通學步道無連貫性且有高低落差，學童、行人被迫走在車道上。 經過通學步道改善，解決了原有樹根隆起、路面破損的問題，打開校園圍牆設置穿透式圍籬、整合植栽帶與公共設施,拉近學校和社區居民的距離 ，提供學童安全、舒適的通勤環境。

高虹安表示，完善的通學步道不僅提供舒適安全環境，讓孩子、家長與附近居民皆一同受益，更提升整體社區生活品質，真正實踐人本交通環境，也落實新竹好學。她強調，未來在各校的通學步道改善計畫，除了孩童的上學步道外，也將家長接送區納入規劃，讓學生上學安心、家長放心。

高虹安指出，經過通學步道改善規劃，縫補斷點「五面串聯」，學校配合退縮校地改設穿透性圍牆，加寬步道空間，並改善人行道高低差、設置無障礙坡道、整合公共設施及打造連續性綠帶，營造兼具安全與美感的校園風貌，也能讓家長接送區不止侷限於校門口，孩子們可沿著五面串聯的步道 安心上學 。

教育處童鳳嬌處長表示，頂埔國小建校至今30年，位處景觀大道及公道三交接處，尖峰時段人車流量大，原有步道多有破損，為提升孩童步行安全及改善交通狀況，整體工程由營建署補助新臺幣1,580萬元，市政府自籌1,770萬元，總投入金額為3,350萬元，完成615公尺兼具綠意與安全的步道，提供學生及居民安全又舒適的通學和步行環境。

頂埔國小校長曹喩傑表示，感謝市政府的用心規劃，今年也積極執行順利完工，藉由縫補香山游泳池段的人行道斷點，讓學校周邊五面通學步道可以串通連結。現在的步道不僅是孩子們上放學的通道，也是周邊鄰里平時散步、行走的安全空間，讓社區步行環境更友善。

教育處表示，守護學童行的安全刻不容緩！新竹市政府自高虹安市長上任以來，積極推動通學步道改善計畫，最主要目的為解決校園周邊空間不足、家長接送與學生行走都與車爭道險象環生情形，以期營造學校周邊安全。

教育處補充，全市通學步道已完工的有玄奘路周邊通學步道、育賢國中、民權路（曙光國中、小）人行道、建功國小周邊人行道斷點縫補、載熙國小、龍山國小、光華國中、內湖國中、新竹國小、民富國小、博愛街通學步道、東門國小、頂埔國小、汀甫圳通學步道、隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善。未來將持續爭取經費建置學校周遭連結性及都市無障礙系統人行步道等，進一步推動教育、提高學生與人、車間之安全保障。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／日本青森規模6.1地震！震源深度僅20公里
快訊／郵局明起調升存款利率！最高調幅曝
「本席在質詢叫妳閉嘴！」　綠委批陳建仁：你沒進入狀況
獵人指3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：六福村射的
張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」
快訊／狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查
高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴
獵人千字聲明稿「還原超亂現場」　鄉民點名1人：自己扛責任吧
快訊／擺拍官員慘了！　農業局道歉要嚴懲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中購節電4月登場！　市府：登錄發票加碼抽iPhone 14

四月起石門水庫採人工收費　未來朝綠色觀光發展

雲二監兼顧收容人身心靈　助戒毒學員找回「心」定位

新北捷運導入建築資訊模型＋混合實境　展覽見證創新智慧化管理

頂埔國小全新通學步道啟用　讓學生上學安心家長放心

兒童節竹市贈「彩色筆」　揮灑創意畫出無限想像力

南投縣婦幼節前夕送親子大禮　國小附設幼兒園師生比將降至1:12

久美國小布農族卓社群學童良久社遺址尋根　林管處5護管員引路

清明掃墓勿燒雜草引火災　祭祖少燒金以功代金功德興

陳以信宣布參選南關線立委　在台南插上第一支藍旗

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

台中購節電4月登場！　市府：登錄發票加碼抽iPhone 14

四月起石門水庫採人工收費　未來朝綠色觀光發展

雲二監兼顧收容人身心靈　助戒毒學員找回「心」定位

新北捷運導入建築資訊模型＋混合實境　展覽見證創新智慧化管理

頂埔國小全新通學步道啟用　讓學生上學安心家長放心

兒童節竹市贈「彩色筆」　揮灑創意畫出無限想像力

南投縣婦幼節前夕送親子大禮　國小附設幼兒園師生比將降至1:12

久美國小布農族卓社群學童良久社遺址尋根　林管處5護管員引路

清明掃墓勿燒雜草引火災　祭祖少燒金以功代金功德興

陳以信宣布參選南關線立委　在台南插上第一支藍旗

板橋林家添金孫！　「昔金融鴛鴦」不約而同暖送彌月禮盒

「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

ØZI聚餐一半...「3大咖」突現身慶生　他激動嚇喊：WTF！

峮峮跳應援「白色小可愛」不慎滑落！　事後才驚覺慘痛留陰影

郭台銘訪美首站曝光！　政治智庫專家來頭大

快訊／日本青森發生規模6.1地震！　最大震度4

水碗發生命案「毛毛鼠漂浮不動了」　肥貓兇手悠哉饋窩！

青年勞工「夢幻職業」　網紅、社群小編都上榜

連假出國注意！登革熱境外移入創3年新高　9成自東南亞「這2國最多」

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

女騎腳踏車拿飲料「還滑手機」　紅燈照騎慘被擊落...影片曝

地方熱門新聞

王浩宇怒「狒狒被玩死」　曝官員忙拍照

即／新竹縣府坦承「有請獵人待命」

狒狒遭獵槍擊中亡　遺體下落曝光

傳「第四方」帶獵槍射狒狒　新竹縣府回應

台南消防實境「繪」起來

遊覽車和小貨車相撞　造成五人輕傷

陳以信宣布參選南關線立委

蔡培慧會勘沒通知縣府　議員開罵

清明防火宣導南消新化分隊出奇制勝

2050淨零轉型　高虹安：與產業永續發展

新北市圖泰山分館啟用　打造療癒系閱讀天堂

祭祖少燒金以功代金功德興

四月起石門水庫採人工收費

超大卡司「魔手春酒」

更多熱門

相關新聞

兒童節竹市贈「彩色筆」揮灑創意

兒童節竹市贈「彩色筆」揮灑創意

為了迎接兒童節的到來，今年新竹市政府準備兩大兒童節禮物，一份是彩色鉛筆，讓小朋友利用彩色鉛筆盡情揮畫出無限的想像力，另一份禮物「ZOOM！ZOOM！新竹」2023兒童藝術節，4/1至4/5日連續五天，結合科技、舞蹈與藝術五大體驗，讓兒童體驗不一樣的新竹。新竹市長高虹安表示，今年贈送本市近五萬名孩童的兒童節禮物，盼培養兒童藝術涵養，推動美學教育，落實新竹好學，提升城市文化品質。

從車站到校僅3分鐘　香山高中啟動簡易通學路計畫

從車站到校僅3分鐘　香山高中啟動簡易通學路計畫

亞洲盃射箭世界排名賽首站　林嘉妤傳捷報

亞洲盃射箭世界排名賽首站　林嘉妤傳捷報

竹市112年度中小學聯合會　游泳田徑落幕

竹市112年度中小學聯合會　游泳田徑落幕

竹市助經濟弱勢學子　3/10至3/31申請

竹市助經濟弱勢學子　3/10至3/31申請

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

未來23天「4生肖衰爆」大破財

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面