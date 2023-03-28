頂埔國小全新通學步道啟用　讓學生上學安心家長放心

▲新竹市長高虹安一早到頂埔國小視察學生上學情形。（圖／新竹市政府提供 ）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市學童安全通學的路又更向前邁進一大步，頂埔國小通學步道今（112）年1月底正式完工。新竹市長高虹安今(28)日一早到頂埔國小視察學生上學情形，市長高虹安表示通學步道的完工，提供香山區孩子更安全無障礙的上學路，也營造社區友善步行空間。

教育處說明，頂埔國小位於頂埔路、茄苳景觀大道旁，車流量大，既有通學步道無連貫性且有高低落差，學童、行人被迫走在車道上。 經過通學步道改善，解決了原有樹根隆起、路面破損的問題，打開校園圍牆設置穿透式圍籬、整合植栽帶與公共設施,拉近學校和社區居民的距離 ，提供學童安全、舒適的通勤環境。

高虹安表示，完善的通學步道不僅提供舒適安全環境，讓孩子、家長與附近居民皆一同受益，更提升整體社區生活品質，真正實踐人本交通環境，也落實新竹好學。她強調，未來在各校的通學步道改善計畫，除了孩童的上學步道外，也將家長接送區納入規劃，讓學生上學安心、家長放心。

高虹安指出，經過通學步道改善規劃，縫補斷點「五面串聯」，學校配合退縮校地改設穿透性圍牆，加寬步道空間，並改善人行道高低差、設置無障礙坡道、整合公共設施及打造連續性綠帶，營造兼具安全與美感的校園風貌，也能讓家長接送區不止侷限於校門口，孩子們可沿著五面串聯的步道 安心上學 。

教育處童鳳嬌處長表示，頂埔國小建校至今30年，位處景觀大道及公道三交接處，尖峰時段人車流量大，原有步道多有破損，為提升孩童步行安全及改善交通狀況，整體工程由營建署補助新臺幣1,580萬元，市政府自籌1,770萬元，總投入金額為3,350萬元，完成615公尺兼具綠意與安全的步道，提供學生及居民安全又舒適的通學和步行環境。

頂埔國小校長曹喩傑表示，感謝市政府的用心規劃，今年也積極執行順利完工，藉由縫補香山游泳池段的人行道斷點，讓學校周邊五面通學步道可以串通連結。現在的步道不僅是孩子們上放學的通道，也是周邊鄰里平時散步、行走的安全空間，讓社區步行環境更友善。

教育處表示，守護學童行的安全刻不容緩！新竹市政府自高虹安市長上任以來，積極推動通學步道改善計畫，最主要目的為解決校園周邊空間不足、家長接送與學生行走都與車爭道險象環生情形，以期營造學校周邊安全。

教育處補充，全市通學步道已完工的有玄奘路周邊通學步道、育賢國中、民權路（曙光國中、小）人行道、建功國小周邊人行道斷點縫補、載熙國小、龍山國小、光華國中、內湖國中、新竹國小、民富國小、博愛街通學步道、東門國小、頂埔國小、汀甫圳通學步道、隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善。未來將持續爭取經費建置學校周遭連結性及都市無障礙系統人行步道等，進一步推動教育、提高學生與人、車間之安全保障。