從車站到校只要3分鐘　香山高中啟動簡易通學路計畫

▲香山高中競賽代表學生向高虹安市長說明公民行動方案。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

香山高中創校68年首度啟動汀甫圳第十四支線簡易通學路計畫，工程亮點有：一、自三姓橋車站出口對面水圳公有地設置簡易人行步道；二、修建破損圍牆改設穿透式圍牆，並建置新側門連接簡易通學廊道。新竹市長高虹安今（22）日視察學生上下學路徑，宣布市府將投入逾1000萬元建置，提供師生更安全、安心的通學步道，未來上下學不必再繞道大馬路，只要3分鐘就能到校。

高虹安表示，香山高中自民國45年成立以來，一直是香山重要的教育場域，市立高中唯一設有職業類科與進修部的完全中學，設置簡易通學步道後，將可從三姓橋車站直接通往香山高中，不僅提供學生安心、安全的通學環境，也能夠吸引更多民眾從社區走入校園，提供學校更多樣化的功能。

高虹安說，本計畫由香山高中學生發起公民運動，希望以自己的力量爭取更好的通學環境。在她擔任立委期間，就曾與體育署至香中了解校園環境，自上任後也與相關局處多次到校會勘，經多方討論，決定開闢從三姓橋車站直通學校的簡易通學路，降低人車爭道的危險性。她也特別感謝農田水利署提供用地、看見學童們的需求，希望儘快解決校園周邊交通、通學問題。

和鑫工程顧問公司技師魏宇祥表示，新設簡易通學廊道將沿水圳公有地設置人行步道，全長77.5公尺、寬2.5至3公尺，兩側設有護欄高1.1公尺，以避免更動既有渠道、減少開挖面積、不妨礙溝渠後續清理維護為原則，配合周邊水圳環境，步道上將以香中校徽「蜻蜓點水」壓紋做為意象，更顯活潑生動。

另也進行香中西北側圍牆整建工程，將老舊破損傾斜的磚牆，改設為穿透式圍牆，並建置新側門，以連接簡易通學廊道，讓學生上下學更方便，預計本月底完成初步規劃設計。

香中公民行動方案競賽代表二年級楊姓女同學表示，香山高中位處路幅狹小、無完整人行步道的元培街上，學生必須繞道走在私有地、民宅旁大馬路上，人車爭道險象環生，感謝市長、議會重視學生的提案，從車站建置簡易步道通往學校後門，讓學生上下學更便捷、更安全。

香中家長會副會長蘇志雄也分享，自己的孩子每天搭火車通勤上下學，有了簡易通學路廊後，未來學生上下學不必再繞道大馬路，家長也不用再擔心孩童通學安全，讓他感受非常深刻，也期待工程盡速來完成。

教育處表示，隨著竹市人口逐漸增加，許多外地學生來到竹市學校就讀，但因香中缺乏友善步行環境，由香山高中學生主動發起「步步驚心 危獨有我」公民行動方案，從蒐集問題、進行問卷調查、訪談師長和田野實察，希望建立一條安心通學道路，市府團隊聽見學童們的需求，將盡快促成簡易通學路，讓師生們能夠在安全舒適的校園環境中，安心教學與學習。