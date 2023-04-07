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新竹國小附幼、振興活動中心開工　打造老幼共學共好

▲新竹市長高虹安今(7)日出席開工動土祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安今(7)日出席開工動土祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供市民及里民更好的教育及生活空間，新竹市政府積極與中央攜手合作興建新竹國小附設幼兒園校舍及振興里市民活動中心。新竹市長高虹安今(7)日出席開工動土祈福，預定113年9月完工，新竹國小附設幼兒園將在113學年度第2學期啟用，新增總計共6班，預計將可招收152名幼兒就讀，亦提供市民更優質活動的空間。

高虹安表示，為提供孩子安全、舒適的學習環境，以及里長有更優質的公共活動空間，市府積極與中央攜手合作興建幼兒園校舍與市民活動中心，增加東區幼兒就讀名額、里民休閒與學習空間，同時滿足家長育兒需求、振興里民的期盼，實現社區與學校共好的理想。

教育處說明，新竹國小校史悠久，前身為新竹公學校，民國26年(西元1937年)遷至現址，其中百齡樓更被列為市定古蹟，附設幼兒園原位於吳火獅圖書館一樓，後因拆除為停車場，幼兒園遷移至興學樓1、2樓；振興里則借用新竹國小內地下一樓防空避難空間作為里民集會場所，多年來使用空間受限。

工務處長曾嘉文表示，為因應現代社會逐漸疏離的世代關係及少子化問題，市府經由多方努力、合作，在新竹國小校園內原址重建幼兒園校舍暨振興市民活動中心，興建總樓地板面積近3,310平方公尺，為地下1層，地上2層之具複合功能建築物，中央補助8,854萬元，市府自籌7,350萬元，總工程經費達1億6,204萬元。未來建物將於南大路設置出入口，銜接現有之通學步道，分流國小、幼兒園及使用活動中心的民眾；為迎接鄰里長者，活動中心也提供完善無障礙空間，提供市民友善環境。

教育處長童鳳嬌表示，新竹國小附設幼兒園原設有3至5歲班3班，為提供東區家長增設2歲專班之育兒需求，市府積極向中央爭取補助，將新竹國小附幼擴充為招收3至5歲4班及2歲專班2班，新增3班，合計6班之幼兒園，提供東區幼兒就學需求。本案工程預計自本(112)年4月動工後，規劃113年9月建物工程本體完工，預定113學年度第2學期啟用，未來新校區也將設有雨天也能使用的室內活動空間及幼兒圖書館，讓幼兒能享有一個安全的專屬學習環境。

民政處長嚴翊琦表示，全新的振興市民活動中心爭取到內政部前瞻計畫補助400萬元，活動中心面積302.43平方公尺(約91坪)，興建完成後將提供優質的集會場所供民眾借用辦理課程、文康活動、社區關懷據點及配合市府政策辦理之活動，民眾可依新竹市市民活動中心使用管理辦法向東區區公所申請租借使用。

教育處近年來致力於推動幼兒教育，以減輕家長經濟負擔並增加幼兒進入公共化幼兒園的機會，期以提供合理價格和優質教育，持續強化本市的教保服務。在未來3年內將公共化幼兒園之師生比逐年降至1比12，讓新竹市的教育朝向教學用心、家長放心的方向繼續努力。

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