揭仲：中共軍演聲勢浩大　強度遜於去年8月

▲解放軍環台軍演今天進入第三天。（圖／翻攝自央視）

記者呂晏慈／台北報導

中共長達3天的環台軍演落幕，根據我國防部掌握，自4月8日6點至10日6點間，共偵獲共機141架次、共艦20艘次，持續在台海周邊活動。中華戰略前瞻協會研究員揭仲10日分析，公開訊息顯示共軍出動的軍機數量，已比去年8月圍台軍演期間的任何一天多，聲勢浩大，但整體的強度、威脅、計畫的全面程度有明顯落差。

揭仲接受《ETtoday新聞雲》訪問分析，相較去年8月環台軍演，此次中共軍演有幾個特點：第一，在空中兵力部分，解放軍動員的規模、機型的種類超過去年，根據國防部公開訊息，8日、9日兩天分別出動70多架次的各類型軍機，較去年單日最高66架次大幅增加，這顯示著，解放軍可以連續出動大規模的空中兵力，代表中共機隊整體維護的情況應該有所提升，飛行員對海上飛行更加熟練，且在小範圍空域內管制不同機種，組成大規模空中機群的運用也越來越熟練。

第二個特點則是，根據消息，軍演期間有4架次「殲-15」艦載機從共軍航空母艦山東號起飛，揭仲說明，通常戰鬥機的編組基本上是2架，出動4架變成一個分隊，可以執行比較多作戰任務，暗示著這是一個「作戰的編組」；此外，解放軍在山東號實施起降作業，意味著中共加上遼寧號已有兩個航艦戰鬥群，未來可能每年有一個航艦戰鬥群在外巡弋，地點可能是南海、西太平洋。

揭仲指出，某種程度上，這顯示中共圍台最後一個大缺口已經獲得填補，在我防衛作戰方面，倘若未來中共武力犯台，海軍、空軍的主力必須到東部作戰力保存，但當我軍轉移到東部時，中共已經就戰鬥位置了，「（解放軍的）空戰能力提升了，山東號可能一年中有比較多時間，對我們構成實質上的威脅」。

不過，揭仲也表示，解放軍此次環台軍演聲勢浩大，但在威脅、演習內容、計畫全面的程度不若去年，因為去年解放軍是依照武力犯台作戰計畫，進行不同類型、不同階段的演習，這次則只針對聯合火力打擊的部分做演練，是非常局部的項目；另一個觀察重點是，去年解放軍一宣布演習就馬上公告了演習區，代表要進行實彈射擊，而今年至今為止沒有公告演習區，「也許」代表不包括實彈射擊，且今年也沒有飛彈彈道飛過台灣上空、從福建發射長程火箭、在周邊海空域實彈射擊的類似行為，因此強度遜於去年。