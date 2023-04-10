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共軍軍演第三天「山東艦航母編隊參加」現場畫面曝！轟-6K掛實彈

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍的環台演習進入第三天，航母山東艦也參與了今日的演練。據《央視新聞》報導描述，東部戰區諸軍兵種模擬實施聯合封控、信火打擊，包括出動數十架殲擊機構建「圍島鎖台態勢」，多批多架「掛載實彈」的轟-6K戰機對「台島重要目標」模擬打擊，且「海軍17艦編隊參加了今天的演練」。17為大陸首艘國產航母山東艦的舷號。

▲▼解放軍,東部戰區,台海,環島軍演第三天。（圖／翻攝自央視）

▲殲擊機在山東艦上起降的畫面。（圖／翻攝自央視）

據央視報導，10日，解放軍東部戰區繼續組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、聯合指揮、聯合行動、聯合保障。

▲▼解放軍,東部戰區,台海,環島軍演第三天。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍的環台演習進入第三天。（圖／翻攝自央視）

空軍方面，報導稱，「解放軍出動數十架殲擊機，持續於台灣海峽與台島南北兩端戰巡進逼，依托聯合情報支撐，展開尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向圍島鎖台態勢。」

報導指出，在任務空域，解放軍多批多架「掛載實彈」的轟-6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對「台島重要目標」實施多波次模擬打擊。

▲▼解放軍,東部戰區,台海,環島軍演第三天。（圖／翻攝自央視）

▲驅護艦針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。（圖／翻攝自央視）

同時，火箭軍部隊採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

海軍方面，報導稱，多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。在台灣海峽，台灣島西北、西南以及台灣島以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶占有利陣位，高速進逼懾阻對手。

▲▼解放軍,東部戰區,台海,環島軍演第三天。（圖／翻攝自央視）

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