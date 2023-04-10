中共軍演第3天「模擬鎖台」　航母山東號在宮古島附近起降艦載機

▲日本防衛省發布中國航空母艦「山東號」起降艦載機的照片。（圖／翻攝推特@jointstaffpa）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，中國人民解放軍8日起展開為期三天的環台軍演，並於今（10）日演練海空封鎖台灣，航空母艦山東號也參與戰備巡邏。日本防衛省證實，山東號、3艘戰艦及1艘支援艦進入距離沖繩宮古島230公里內的範圍，7日至10日共計起降120架次的艦載戰鬥機與艦載直升機。

《路透社》引述中國官媒報導，解放軍出動戰機與戰艦演練鎖台，包括能夠攜帶核彈頭的H-6轟炸機，「形成多方位的環島封鎖態勢」，「在台灣西北方、東南方及東部水域，中國軍隊主動出擊，充分發揮他們的性能優勢，靈活機動以搶占有利位置，高速推進以威懾對手。」

國防部今日公布，清晨6時至上午10時止，一共偵獲蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等型機59架次，其中逾越中線及進入西南與東南空域共39架次，共艦11艘次。我方上周起持續追蹤山東號動向，如今也證實該航母在西太平洋海域執行航訓。

考慮到日本南方島嶼距離台灣很近，該國長期擔憂中國在該區域的軍事活動。一名日本政府高級發言人10日表示，該國一直「很有興趣地」追蹤中國環台軍演，官房長官松野博一說，「台灣海峽的和平與穩定不只對日本很重要，對於整個國際社會也很重要。」

日本南部的沖繩島有重要美軍基地，去年8月美眾院議長裴洛西訪台後，中國也舉行了環台軍演抗議，當時還有導彈落入日本專屬經濟海域。與此同時，美國也在密切關注中國環台軍演。