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獨／不懼少子化逆風！全台專任教師總數逾30萬人　連5年正成長

▲▼少子化海嘯衝擊各級校園，111學生總數剩410萬人創史低，且14年少了超過100萬人。（圖／教育部提供）

▲少子化導致學生總數創新低，但專任教師總數反而增加，其中又以幼兒園教師增加最顯著。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，111學年學生總數剩下410.4萬人，5學年共計減少30.0萬人或6.8%，但111學年專任教師人數來到30.2萬人，年增0.1萬人或0.4%，也是連續5年正成長，其中又以國小教師10.0萬人最多，幼兒園教師6.0萬人居次，若和106學年相比，專任教師總數在5學年來增加0.8萬人或2.8%，其中又以幼兒園教師增加1.1萬人或21.2%最為顯著。

少子化海嘯席捲各級學校校園，根據教育部公布最新「111學年學校基本概況統計結果」，111學年全國學生總數剩下410.4萬人，不僅續創新低，且5學年來總共減少30.0萬人或6.8%，但讓人意外的是，111學年專任教師人數來不減反增，到30.2萬人，較前一年增0.1萬人或0.4%，也是連續5年正成長。

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▲▼少子化海嘯衝擊各級校園，111學生總數剩410萬人創史低，但近6年專任教師總人數則呈現增加趨勢。（圖／教育部提供）

▲近6年專任教師總人數則呈現增加趨勢，不少少子化影響。（圖／教育部提供）

進一步分析教育部統計資料，30.2萬人專任教師中，國小教師總數10.0萬人最多，且比前一年增加2千人，其次為幼兒園教師6.0萬人，也比前一年增加2千人，但在國中、高中、大專的專任教師總數各剩下4.5萬、5.0萬、4.4萬人，都比前一年少了一千人，而高中與大專階段專任教師人數，也呈現持續下滑趨勢。

此外，根據教育部統計，各級教師學歷也是逐年提升，111學年幼兒園教師具研究所學歷者占9.3%，國小、國中及高中學校占比都超過6成，大專校院教師具博士學歷者達8成，占比均較上學年微增，若和106學年相比，國中、高中、國小及幼兒園，具研究所學歷教師占比分別增加8.6個、7.3個、5.2個及 2.0個百分點；另大專校院具博士學歷教師占比也增4.1個百分點。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，111年大專專任教師比上一年少一千人，主因是私校招生進入冰河期，有大量教師退休或轉業，大學又凍結師資，再加上90年代廣設大學時期大量增聘的師資已逐漸屆齡退休。預期未來來五年會出現大專教師退休潮，正好抵消少子化後的師資過剩，年輕博士仍難有機會進入大學任教。

▲▼少子化海嘯衝擊各級校園，111學生總數剩410萬人創史低，國高中每班學生人數也呈逐年下降趨勢。（圖／教育部提供）

▲少子化導致學生總數創新低，國高中每班學生人數也呈逐年下降趨勢。（圖／教育部提供）

也因學生總數減少、專任老師總數增加關係，根據教育部資料，近5學年，國中及高中學校平均每班學生人數呈逐年下降趨勢，106學年到111學年高中學校平均每班學生人數，國小均維持在23.0人左右，國中由106學年27.5人，111學年降為26.3人，高中學校也由35.8人降至31.2人，平均減少 4.6人，也是各級學校最為顯著。

對於學生總人數創新低，但111學年專任教師總人數反而增加，國小、幼兒園專任教師人數逆勢成長，但國中及高中總數反而是減少，教育部則回應，幼兒園方面由於公共化供應量增加，所以增置專任教師人力，而國中小教師數則依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」辦理，111學年度國小學生總數較110學年度增加，進而導致國小專任教師總數成長，111學年度國中部分則因虎年出生學生自國小畢業後進入國中就讀，國中學生總數降低，導致專任教師總數減少。

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