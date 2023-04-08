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台大生學英文面臨四大困境　副校長：程度參差不齊「近2成要輔導」

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大副校長丁詩同坦言，學生學習英文面臨英語能力不足與程度參差不齊等四大困境。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大專校院學生雙語化學習計畫第二期將在8月展開，台大是第一期的重點培育學校，但台大副校長丁詩同今（8日）也坦言，台大學生在學習英語也面臨四個困境，包括英語能力不足與程度參差不齊、欠缺英語使用環境及缺乏EMI課程修讀能力，故台大透過培訓教學助理、英語角帶領人及英語閱讀力工作坊等面向，多方面提升學生英語能力。

教育部為強化學生英語力，推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，上述採2+3期程推動，迄今執行1年多，為分享第一階段計畫（110-111學年度）執行經驗與成果，並說明第二階段計畫（112-114學年度）重點方向及支持措施，台大及台灣評鑑協會今天在台大主辦「2023台灣高教雙語教育論壇：Bridging Forward」，邀請重點培育學校／學院校長代表、英語課程教學專家學者、協助我國雙語計畫推動國際組織以及雙語計畫教學資源中心擔任講者或參與座談。

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▲▼2023臺灣高教雙語教育論壇今天在台大登場，教長潘文忠指出，第二階段雙語計畫經費將倍增，超過20億元。（圖／記者許敏溶攝）

▲2023台灣高教雙語教育論壇今天在台大登場，教長潘文忠指出，第二階段雙語計畫經費將倍增。（圖／記者許敏溶攝）

台大副校長丁詩同則以「雙語教育：台大願景與實踐」進行報告，儘管台大是雙語計畫重點培育學校之一，但丁詩同坦言，台大學生在學習英語時，也面臨「英語能力不足、程度參差不齊、欠缺英語使用環境、缺乏EMI課程修讀能力」等四個困境。

丁詩同進一步說明，台大學生看來能力很強，但英文能力卻不足，根據台大外語教學暨資源中心調查，台大約有35%學生在修完大一英文後，仍須進一步修習進階英文，且學生的英語程度參差不齊，超過2成台大老師認為台大學生英文能力參差不齊，根據台大外文系統計，2成學生免修大一英文，但也有19%學生被編入大一英文輔導班，必須補強英語能力。

此外，丁詩同表示，台大英語使用的環境不夠多，台大學生會雙語政策座談會上，就有學生反映，台大欠缺英語使用環境，使用英語大都侷限在課堂上，下課後較無其他說英語機會。

丁詩同指出，最後一個困境是缺乏EMI課程修讀能力，台大曾針對推動全英語課程教師進行調查，46%教師反映學生英語程度無法理解EMI課程內容，另針對台大校內全英語授課調查問卷，也有31%學生認為自己無法在全英語狀況下討論課堂主題。

針對台大生學習英文四大困境，丁詩同表示，校方也提出因應策略，將英語學習資源擴及至低學習表現學生，藉此減少班內程度差異對學習成效造成影響，還透過培訓教學助理、英語角（English Corner）帶領人及英語閱讀力工作坊、3分鐘英語學術簡報競賽等，像是共招募國際生擔任桌長，每周帶領學生以英語討論不同主題，多方面提升學生英語能力。

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