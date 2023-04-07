獨／14年少100萬學生！總數剩410萬人創史低　大專生減4.6萬人最多

▲少子化海嘯衝擊各級校園，111學生總數剩410萬人創史低，且14年來少了超過100萬人。（圖／楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯全面衝擊校園，根據教育部最新統計，111學年各級學校學生總數剩下410.4萬人，比上學年減少6.8萬人或1.6%，各等級以大專校院減少4.6萬人或3.9%最多，主因學士班減少4.5萬人所致，而410.4萬人不僅創下歷史新低，若和106學年相比，5學年間共計減少30.0萬人或6.8%，且在97學年時學生總數還有516.5萬人，換言之，14年來全國學生總數減少超過100萬人。

少子化已是國安危機，台灣面臨「生不如死」，根據內政部2越最新統計資料，去年底台灣人口數降到2326萬人，寫下連續第三年人口負成長，而少子化海嘯也席捲全台各校園，私校停招或停辦事件頻傳。

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根據教育部公布最新「111學年學校基本概況統計結果」，111學年各級學校學生總數剩下410.4萬人，其中以國小學生數122.3萬人最多，其次為大專校院114.0萬人與幼兒園57.3萬人，若和上學年比較，111學年學生總數總共減少6.8萬人或1.6%。

而111學年各等級學校學生人數，又以大專校院減少4.6萬人或3.9%最多，主因學士班減少4.5萬人，但碩士班則增加0.3萬人，另外在國中、高中職、幼兒園，分別年減2.5萬人、1.8萬人、0.9萬人，國小則逆勢增加3.1萬人或2.6%。

教育部分析指出，國小則逆勢增加3.1萬人或2.6%，主因是110學年度畢業學生為生肖屬虎學生，畢業人數少，比較下反導致111學年度學生數增加；碩士生人數增加，和個人經濟、家庭因素及生涯規劃等因素均為入學或持續就學意願高低關鍵，與學士班相較，生源複雜多元。

▲少子化海嘯衝擊各級學校，111學生總數剩410萬人，5年來少了30萬人，高中階段減少17.8萬人最多。（圖／教育部提供）

教育部指出，受少子女化現象影響，111學年全國學生總數，又比106學年呈逐年遞減，5學年間總共減30.0萬人或6.8%，其中又以高中階段減少17.8萬或23.8％最多；進一步和97學年相比，當時全國學生總數仍有516.5萬人，和去年410.4萬人相比，14年來全國學生總數減少超過100萬人，其中大專校院減少近20萬人。

而學生總人數減少，也導致畢業生人數減少，教育部最新統計顯示，110學年各級學校畢業生總數為84.3萬人，又以大專校院畢業生數28.4萬人最多，高中以下各級學校均低於20萬人，若和與上學年比較，總數共減3.4萬人或3.8%，其中國小畢業生減 1.7萬人或8.9%最多，主因是虎年出生人口數明顯減少所致。

若和106學年相比，教育部表示，同樣受少子女化現象影響，110學年各級學校畢業生總數與106 學年比較亦呈逐年遞減，5學年間計減 14.8 萬人或 15.0%，以高中減 6.3萬人或26.0%最多，國中減2.9萬人或12.7%居次。

全國私校工會理事長尤榮輝分析，在各學制中，以大專生111年人數減少4.6萬人或3.9%最多，主要受回流教育生源枯竭及少子化雙重因素影響，預期大專生人數將持續減少，到117年度達到谷底，大學財務、私校退場、高教品質、師資老化及博士班停招等問題仍持續惡化。

▲全國私校工會理事長尤榮輝指出，預期大專生人數將持續減少，到117年度達到谷底。（圖／記者許敏溶攝）