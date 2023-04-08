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雙語計畫二階段8月展開　教長：兩大主軸推動「經費倍增至21億元」

▲▼2023臺灣高教雙語教育論壇今天在台大登場，教長潘文忠指出，第二階段雙語計畫經費將倍增，超過20億元。（圖／記者許敏溶攝）

▲雙語計畫第二階段今年8月展開，教長潘文忠表示，經費將倍增，超過20億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部為強化學生英語力，推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，雙語計畫第二階段將在8月展開，教育部長潘文忠今（8日）指出，第二階段仍將採「重點培育」（分學校型及學院型兩類）及「普及提升」兩大主軸推動，經費也會加倍增到超過20億元，希望不分科系，為學生打造基礎且面對未來不可或缺的能力。

教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」採2+3期程推動，迄今已執行1年多，為分享第一階段計畫（110-111學年度）執行經驗與成果，並說明第二階段計畫（112-114學年度）重點方向及支持措施，台大及台灣評鑑協會今天在台大主辦「2023台灣高教雙語教育論壇：Bridging Forward」，邀請重點培育學校／學院校長代表、英語課程教學專家學者、協助我國雙語計畫推動國際組織以及雙語計畫教學資源中心擔任講者或參與座談。

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潘文忠在致詞時指出，從110年9月開始啟動台灣高教推動雙語政策，從蔡總統到行政院與教育部，定下2030年的計畫目標，從過去推動經驗顯示，要提升學生英語能力有許多挑戰，包括英語使用情境、課程上的師資，以及能否兼顧學生專業與學生實用能力等，過程可說是戰戰兢兢。

▲▼2023臺灣高教雙語教育論壇今天在台大登場，教長潘文忠指出，第二階段雙語計畫經費將倍增，超過20億元。（圖／記者許敏溶攝）

▲2023台灣高教雙語教育論壇今天在台大登場。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠也坦言，因為上述的挑戰，一開始以為學校對推動雙語政策會有遲疑，但從申請參與計畫的學校，超過當初的預算，顯示大學推動的力道與熱度是高的，而為了延續第一階段成果，雙語計畫第二階段將從今年8月展開，在總統府與行政院支持下，經費也加倍。

根據教育部，雙語計畫從2021到2022共投入11億（前瞻計畫+教育部經費），預計第二階段2023到2024將投入21億，潘文忠表示，第二階段除投入經費倍增，也將採「重點培育」（分學校型及學院型兩類）及「普及提升」兩大主軸推動，因應第一階段執行情形，第二階段計畫將滾動修正，針對重點培育，引導學校/學院重視學術英文（EAP）與專業英文（ESP），以利學生銜接EMI課程。

潘文忠指出，第二階段同時重視校級整合資源投入教師增能及學生輔導支持措施，而針對普及提升學校，將引導學校重視英文課程教學法改革，全面提升學生英文聽、說、讀、寫4項能力，並鼓勵學校與4所教學資源中心合作推動教師增能培訓及精進大一英文課程。

潘文忠最後強調，現在年輕人不分科系，現在都需要數位能力與語言能力，尤其是英語能力，這正是各大學需要用最大力量提供學生有學習環境與機會，不只在國內學習，也有機會面對國際與世界，這也是為什麼政府要投入更大資源與力量，共同為年輕世代打造基礎能力，也是面對未來不可或缺的能力。

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