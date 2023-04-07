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學生被詐騙出國！還有4人協尋中　教育部曝最新數據

▲▼失蹤靜宜女大生。（圖／（左）記者鄧木卿、（右）游瓊華翻攝）

▲靜宜女大生失聯10天，圖為最後身影。（圖／（左）記者鄧木卿、（右）游瓊華翻攝）

記者許敏溶／台北報導

靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤10天，根據警方最新消息顯示，林女已入境緬甸，並懷疑是要去找「現任男友」，外界也擔心到底有多少學生被詐騙出國，教育部昨（6日）公布資料，指校安通報海外打工詐騙案件共6案（位），而教育部今（7日）更新最新統計資料，2位已經尋獲返國，其餘4位仍由相關單位協尋中。

林姓女大生從3月29日當天失去聯繫，家屬先前在網上廣貼尋人啟事，並在4月2日晚間8時報案，經警方調查，林女早在3月30日已離境，她先是搭上飛往英國的班機，結果途中於泰國曼谷下機，停留約5小時後，再飛往緬甸仰光。

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外界一度懷疑林女遭人蛇集團控制，而根據警方最新調查資料，林女前任及現任男友都涉及詐欺犯罪，林女隻身赴緬甸舉動，可能是單純找男友，也可能被騙去當「豬仔」。

此外，教育部昨天也表示，自從去（111）年爆發柬埔寨詐騙事件，曾發函請各大專校院清查，而從去年5月1日到昨天為止，校安通報海外打工詐騙案件計6案（6位），其中1位已尋獲返國，其餘5件仍由警政署協尋中。

不過，教育部在跟警政署聯繫，今天也更新最新動態，上述6位學生當中，2位我國籍學生已尋獲返國，1位香港籍學生正由香港警方偵辦中，還有3位我國籍學生仍在海外，家屬已向警方報案，警政署持續協尋中，換言之，仍有4名學生仍在協尋中。

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