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新北嚴選推好禮及餐廳　刷新母親節孝親選單

▲新北嚴選推好禮及餐廳 刷新母親節孝親選單。（圖／新北市經發局提供）

▲三口幸福以金萱包種佐香檸法式千層，參加2022新北嚴選榮獲特色商品獎。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

下個月即將迎來溫馨的母親節，新北市去年辦理「2022新北嚴選」活動，精選46項特色商品、31家美食名店，每項特色商品各具有獨特之處，像是質感綿密、入口即化的蛋糕亦或是充滿家鄉味的道地特色餐廳，不妨從好禮名單中挑選出心儀的商品及店家，在這次的母親節刷新孝親選單。

經發局長何怡明指出，2022年的新北嚴選以「專家評審」及「網路票選」2階段，評選出共77項特色商品及店家。尤其在網路票選活動，上線短短2周即吸引超過30萬人次參與，投下近70萬票，民眾熱烈支持心目中的好店家。後續經發局辦理各種聯合行銷、市集活動，帶領業者屢創商機，無論是去年新北嚴選感恩週、耶誕市集、鶯歌嘉年華以及今年的年節展售會、府中彩色情人節等，半年內帶領業者創造超過1800萬元營業額。

▲新北嚴選推好禮及餐廳 刷新母親節孝親選單。（圖／新北市經發局提供）

▲三口幸福特別推出玫瑰覆盆子法式千層。

以超人氣網購甜點聞名的「三口幸福」，堅持將在地農產裝進三口幸福的盒子，每口都是安心及幸福。創辦人凱城回憶，「品牌名稱源自於家中小寶貝的誕生，「三口幸福』是我們一家三口的幸福起點，藉由甜點傳遞溫暖踏實的幸福，創造吃『三口』就可以感受到『幸福』的美好回憶」，甜點承載的是創辦人對家的想像。

三口幸福盡可能使用本土食材讓消費者認識在地之美，除了榮獲超過五座烘焙伴手禮比賽金牌獎的肯定，更獲許多網友消費者的好評推薦。此外，為了因應此次母親節的到來，三口幸福特別推出玫瑰覆盆子法式千層，希望全天下的媽媽都能感受到子女的一份甜甜的心意。

▲新北嚴選推好禮及餐廳 刷新母親節孝親選單。（圖／新北市經發局提供）

▲印食堂榮獲2022新北嚴選美食名店獎，積極推廣印尼的美食及文化。

隱身於中和區巷弄內的「印食堂」，櫃檯旁整齊排列著一道道紅通通的咖哩料理，店內也販售著各式各樣的印尼雜貨。老闆娘是印尼華僑，來自於印尼有名的中國城山口洋市Singkawang，老闆娘原在醫院專職做看護，因為喜歡烹飪和為了照顧家中小孩，而開設了印食堂。在創業過程中，除了推廣印尼的美食及文化，也發現新住民與移工在生活和資源較為弱勢，因此開始主動幫助同鄉，協助溝通語言及文化上的差異，希望藉由幫助他人，傳遞真善美到台灣這片土地上。

印食堂創業的招牌菜為巴東牛肉Rendang Sapi，由14種以上基礎香料小火慢燉至乾黑，烹煮耗時、口感層次豐富，是蘇門答臘巴東人的特色菜餚，更曾被CNN選為全球美食之最。另一道印食堂招牌美食為炸雞腿Ayam Goreng，使用特製調配香料，醃製後裹上特製炸粉，皮酥內嫩，除備受印尼人喜愛，也常為台灣人必點的招牌菜色，如果還沒選定母親節餐廳，也可試試不同的異國料理，保證有不同的感受。

▲新北嚴選推好禮及餐廳 刷新母親節孝親選單。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府積極帶領新北嚴選業者參與耶誕市集等各種展售。

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