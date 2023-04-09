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貢寮和美漁港珊瑚復育有成　新北打造海洋生態棲地

▲貢寮和美漁港珊瑚復育有成。（圖／新北市漁業處提供）

▲2023年3月觀察發現珊瑚頂端新苗數量不少。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022年夏天，新北市政府漁業處與台灣山海天使環境保育協會合作，在貢寮區和美漁港辦理珊瑚復育及親水體驗活動，不僅教導民眾水上救生觀念及技巧，還一同種下了192株珊瑚寶寶。經數個月照料，2023年春天復育人員發現珊瑚寶寶們，不僅長高了許多還萌生了新分支，茁壯成長的模樣令人十分振奮。

漁業處表示，和美漁港港型完整水域穩定，非常適合珊瑚生長，今年目標復育達290株珊瑚，未來新北市漁業處將持續在和美漁港辦理體驗活動，以打造為良好珊瑚生態棲地及提供民眾親近海洋的場域為目標，為海洋保育持續努力。

▲貢寮和美漁港珊瑚復育有成。（圖／新北市漁業處提供）

▲2022年和美海之家珊瑚苗種植體驗活動。

位於貢寮區的和美漁港，漁船設籍率低，但漁港環境相對單純，且因港型完整，可抵抗東北季風所造成的風浪，港內水域相對穩定，是絕佳的戲水場域，再加上東北角水質優良，海域資源豐富，魚類及藻類多樣性高，促使和美漁港成為生態棲地一大優勢。

2022年「和美海之家」體驗活動便在和美漁港和167位民眾完成種植192株珊瑚苗，復育人員為避免珊瑚苗下水後會與基座分離，持續進行日常照護，執行補強及補植作業，清理珊瑚體附著藻類或海漂物。2023年3月潛水觀察時發現，珊瑚苗明顯增長2倍以上，呈現健康深色，珊瑚頂端新苗數量不少，每一株都增加新分支。

▲貢寮和美漁港珊瑚復育有成。（圖／新北市漁業處提供）

▲2023年3月觀察發現每1株珊瑚增加新分支。

有「珊瑚媽媽」之稱的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，在和美漁港內所種植之珊瑚，以北部海岸最多的軸孔珊瑚為主，其成長速度最快，也比較適應北部變化劇烈的海洋環境。冬天為珊瑚成長較緩慢的季節，春天過後，海水溫度逐漸升高，珊瑚成長速率也將提高，且打造一個生態棲地至少要3至5年，過程中還需面對海水環境變化所帶來的挑戰。

漁業處張麗珍表示，為推動漁港轉型及活化，和美漁港以發展環境教育及生態復育為目標，持續辦理和美漁港親水體驗及珊瑚復育活動，讓民眾一起在港內種下珊瑚苗，發揮向海致敬的「知海」、「近海」精神，共同為海洋保育盡一份心力。

▲貢寮和美漁港珊瑚復育有成。（圖／新北市漁業處提供）

▲2023年3月觀察發現珊瑚已萌發幼苗。

▲貢寮和美漁港珊瑚復育有成。（圖／新北市漁業處提供）

▲2022年8月所種植之珊瑚苗。

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