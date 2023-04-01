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基隆委託行轉播職棒開幕戰　議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球

▲基隆委託行轉播職棒開幕戰 議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆委託行轉播職棒開幕戰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今（1日）是職棒34年開幕戰，由中信兄弟對戰樂天桃猿，基隆市Yes We Can夢想起飛協進會、台電協和電廠在委託行舉辦「強棒出擊～夢想飛揚-節電從我改變」公益活動，現場架設大螢幕轉播職棒比賽，並邀請家扶棒球隊與基隆市各級棒球選手觀賽。基隆市議會議長童子瑋表示，自己是不折不扣的中信兄弟迷，連辦公室的裝潢都與棒球有關，期待未來，基隆也能有一座屬於自己，且能夠承接全國性學生賽事的棒球場，讓國球的志氣也在台灣頭綻放。

今天晚上的委託行街區特別不一樣，有高昂的加油聲，也有美味的食物與飲料，基隆市Yes We Can夢想起飛協進會邀請基隆家扶enjoy社區棒球隊及深美、暖西、忠孝、東光與武崙學校棒球隊的孩子們及民眾共約200人共襄盛舉。另外，只要有穿球衣的民眾，在委託行街區臉書打卡，即可在刈堡BAO、丸角後院、啤咖酒換取啤酒折價券100元。

▲基隆委託行轉播職棒開幕戰 議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球。

議長童子瑋指出，在許多人的努力之下，我們在委託行的職棒開幕轉播再度舉辦，還有這麼多家扶棒球隊的好朋友、市民朋友捧場，我在這邊深深地感謝大家。體育讓整個國家團結在一起，讓人與人之間的界線不再，用愛、熱血、夢想鼓舞更多人，這是棒球迷人動人之處，雖然路途上有許多風雨，依舊讓我從高中大學時代就一路挺棒球、瘋棒球。

童子瑋還說，愛棒球，我們就用行動讓他更好，更要改變社會對體育的許多偏見，大家可能或多或少都經歷過體育課被拿來考數學的日子，但我們看到許多歐美國家，他們是「全民體育」，平時就在培養體育素養與能力，友善的環境也讓社會更願意提供資源給賽事與選手，這其實是體育改革的根基，體育不是小圈圈特定人的事，是所有人的事，我們一起改變一起變好，體育才會好、棒球才會好。

最後，童子瑋強調，大武崙棒球場是基隆唯一的紅土棒球場，是屬於簡易棒球場，無法做為全國性或國際性棒、壘球比賽之用，期待未來，基隆要能擁有功能完善的棒球場，讓各縣市的球員到基隆比賽交流，也要讓基隆培養出國際棒球選手，讓更多人知道基隆，更多人愛上棒球。

▲基隆委託行轉播職棒開幕戰 議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆委託行轉播職棒開幕戰 議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球。（圖／記者郭世賢翻攝）

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