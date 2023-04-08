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新店綠湖公園地下停車場啟用　侯友宜盼滿足市民停車需求

▲新店綠湖公園地下停車場啟用 侯友宜盼滿足市民停車需求。（圖／新北市交通局提供）

▲五星級新店綠湖公園地下停車場啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜7日出席新店區綠湖公園地下停車場暨生態公園啟用典禮時表示，綠湖公園地下停車場提供358個汽車格、47個機車格，自18時起至4月底試營運期間開放免費停車，期盼這座兼具生態、綠能、智慧的五星級全智慧化停車場解決停車需求外，也提供良好休閒環境給新店居民。

啟用典禮中，市長侯友宜特別頒發感謝狀給裕隆集團，感謝裕隆集團挹注3000萬元，與市府攜手打造生態公園，並接手後續管理。侯友宜說，綠湖公園地下停車場不但是智慧化停車場，公園內還有具滯洪功能的生態池，滿足停車需求兼顧生態保育及水利防洪功能，期待成為市民休閒好去處。

▲新店綠湖公園地下停車場啟用 侯友宜盼滿足市民停車需求。（圖／新北市交通局提供）

▲綠湖公園不僅提供在地居民休閒最佳去處，也兼顧水利防洪功能。

侯友宜指出，為滿足市民停車需求，新北市積極推動停車場建設，目前已興建與改造共106座智慧化停車場，今年除新店綠湖公園地下停車場，還有中和佳和公園、板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園5座智慧化停車場將陸續完工，共可提供汽車停車1855格、機車停車1758格。

交通局長鍾鳴時表示，新店綠湖公園地下停車場工程總經費共5億4909萬元，為全國第一座結構體工程採預鑄柱工法興建的停車場，能維持工程品質縮短工期，更增加停車位規劃的靈活度；全場預留百分之百的電動車充電管路，另設有6格電動車位、電動機車電池交換站、YouBike租賃站，並規劃共享汽車格位，期待成為最低碳、最綠能的共享基地停車場。

綠湖公園停車場自7日晚上6時起至4月底試營運，開放免費停車，5月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票每月4000元，機車臨停每次10元、月票每月300元，歡迎市民朋友多加利用。

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