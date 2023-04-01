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基隆七堵復興國小百年校慶　議長童子瑋巡禮憶往日點滴

▲基隆七堵復興國小百年校慶 議長童子瑋巡禮憶往日點滴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵復興國小百年校慶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區復興國民小學今（1日）以「復興百年‧再現友蚋」為主題辦理創校百週年校慶運動會及系列活動，全校師生與家長、歷屆校友、社區民眾齊聚一堂，議長童子瑋、副議長楊秀玉、教育處長劉美蘭及多名議員、校長們都親臨現場，為百年復興獻上祝福。

復興國小原名「友蚋國民學校」，創校於日治時期，至今已有超過百年歷史，過去為鄰近地區礦工子女教育首選，學生人數曾多達七百位，還為此擴建分校及分班。如今礦業繁景不再，學生人數減少，復興國小仍屹立於友蚋山區，許多家族三、四代皆為復興校友，並以此為榮。

▲基隆七堵復興國小百年校慶 議長童子瑋巡禮憶往日點滴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲議長童子瑋巡禮憶往日點滴。

因此，在校慶這天，校方特別安排來賓與師生一起跳不同版本的國民大會操，象徵著世代接替，生生不息；還有健走活動讓來賓一同探訪分班，過程中老校友們細數往日種種、介紹遺跡，實屬意義非凡的文史巡禮；現場更有多元社團和社區大學、景文科技大學進行精采開幕演出，展現學校長期與各項外部資源互動耕耘的成果。

議長童子瑋指出，復興國小原來的校名是「友蚋國民學校」，而「友蚋」這個悠久又優美的名字，與基隆這個名字一樣悠久，值得生長在這片山林的小朋友一代代驕傲。日本知名動畫電影「神隱少女」裡的湯婆婆會奪走別人的名字，然後控制對方。名字一旦被奪走，就找不回原來的路，也會忘記自己來自哪裡、自己是誰。

▲基隆七堵復興國小百年校慶 議長童子瑋巡禮憶往日點滴。（圖／記者郭世賢翻攝）

童子瑋說，友蚋有山、有河，環境基隆首屈一指，有基隆最美麗的國小。為了籌辦百年校慶，整個友蚋、甚至七堵五堵汐止的校友、在地人都動了起來，因為國小是每一個人成長在地認同最開始的地方，是團體生活最初的所在，百年校慶向居民、老校友徵求老照片，一張張的老照片記錄校園點滴與師生互動，一代代的師生情在校園蔓延，這其實都是很棒的社區營造，讓我們看到在地的活力與熱情。

復興國小校長陳心瑩表示，特別感謝謝國樑市長自上任以來積極助益這所基隆最南端的偏遠小學，撥列多項專款改善學校硬體，補助學校發展特色課程。她說，「在這樣的支持下，我們的老師都全力以赴，獲得教育部空間美學、教育111認證；孩子們包含科展、美展、本土語口說藝術比賽、體育競賽、學力檢測等各方面都有亮眼成績，附幼也兩度得到教學卓越金質獎肯定。」

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