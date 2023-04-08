奧會小小英雄運動會　侯友宜盼孩子快樂享受運動

▲奧會小小英雄運動會聖火點燃。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華奧會首屆「小小英雄運動會」今（8日）熱鬧展開，新北市長侯友宜與奧會主席林鴻道、行政院長陳建仁及教育部次長林騰蛟共同見證，並由奧運國手湯智鈞、李洋、王齊麟、黃筱雯及小小選手代表們點燃聖火宣布開跑，侯友宜希望孩子們能夠開心比賽，也鼓勵小選手們懷抱運動家精神，不因輸了而氣餒，即使跌倒了也要勇敢站起來。

侯友宜表示，中華奧會走過100年，培育無數運動菁英在國際發光發熱，讓世界看見臺灣的運動實力。他說，培養孩子養成運動習慣需要從小開始，此次運動會設有田徑、跆拳道、羽球、體操、迷你足球、射箭及桌球等10個運動種類及體驗活動，期盼讓孩子們從比賽中尋找對運動的熱忱，也讓家長及孩子留下難忘的回憶。

▲小小英雄運動會滿場小選手全家動員。



教育局補充，新北市近年來大力推展幼兒足球、幼兒體適能及兒童體操等幼兒運動，其中幼兒足球聯賽每年報名都超過千人，吸引三代同堂一起參加；自2017年起每年出版幼兒運動專書，2020年發表「新北健康Follow Me」健康操MV，目前已是幼兒園日常教學內容；而體育處在今年5月至9月也將全新規劃兒童田徑活動，促進親子運動風氣，打造安居樂業的幸福城市。

「中華奧會第1屆小小英雄運動會」，參加對象為4-6歲幼童，活動內容包括50公尺競跑、跆拳道（競速踢擊）、羽球（越過山丘）、體操（全能王）、迷你足球（黃金射門）、槌球（球門推桿）、射箭（5米射箭）、桌球（發球機回擊）及趣味拍照的劍道與舉重，現場規劃互動體驗區、中華奧會紀念展區、打卡區及餐飲區，活動為期2天，請隨時關注【新北運動聚點】、【中華奧會】粉絲專頁。