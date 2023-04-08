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新北坪林「茶山繚療」掀風潮　文化局長化身一日茶師享茶藝

▲新北坪林「茶山繚療」掀風潮 文化局長化身一日茶師享茶藝。（圖／新北市文化局提供）

▲新北坪林「茶山繚療」掀風潮，文化局長化身一日茶師。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023綠色山林茶山繚療活動，今年以「Tea Park」為主題，自4月8日至5月7日串聯大翡翠生態圈石碇、新店等地，辦理茶山春市、茶山春光及茶山春旅等系列推廣活動。新北市坪林茶業博物館今（8日）起辦理連續2天的茶山春市，新北市文化局長龔雅雯特別化身茶師，和茶青們一起泡茶招待遠道而來的遊客、參觀「清山寶珠」茶器攤位，還品嚐青青餐廳阿發師特別以包種焙茶及包種茶枝製作的茶點，享受被茶山療癒的快樂。

新北市文化局表示，新北市五條美學廊帶中，在大翡翠生態圈裡的「綠色山林」廊帶，群山環繞、自然清幽，深具療癒力。自2022年起辦理坪林「茶山繚療」茶山地域品牌，用綠色療癒來推動永續觀光，在環境氣候溫度逐漸升高，全球大推淨零碳排政策時，新北市也以茶山繚療活動，鼓勵大家走入山林，看展、飲茶、走茶路，傾聽蟲魚鳥獸的聲音來療癒自己。

▲新北坪林「茶山繚療」掀風潮 文化局長化身一日茶師享茶藝。（圖／新北市文化局提供）

▲茶選物攤位《上山上山》。

今年「茶山繚療」活動，由茶山的春日市集開始，集結國內20個知名的療癒攤位，還有講座及體驗活動等。坪林女兒李茹萍創辦「清山寶珠」茶屋及土城「青青餐廳」名廚阿發師，還特別以包種焙茶及包種茶枝入菜製作創意茶食。職人們跳脫傳統茶飲形式，將茶帶進自然生活盛味，同時發揮自身多年美學、飲食設計底蘊，讓茶與器物、飲食融合為一。

2023綠色山林茶山繚療「Tea Park」活動，除了4月8至9日的春日市集外，茶博館戶外園區特別設置「茶山春光」攝影展，後續還將推出名人帶路、玩家推薦的「茶山春旅」路線，讓大家按圖索驥地遊茶園、走步道、逛老街、吃美食，一年四季都能來茶山繚療，享受被山林雲霧療癒的快樂。詳細活動資訊請至「新北文化局」官網或「茶山文化」活動網站查詢。

▲新北坪林「茶山繚療」掀風潮 文化局長化身一日茶師享茶藝。（圖／新北市文化局提供）

▲文化局長龔雅雯於《阿發師X青青餐廳》與阿發師交流合影。

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