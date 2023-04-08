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新北強化兒童安全宣導　侯友宜：優化校園周邊人本環境

▲新北強化兒童安全宣導 侯友宜：優化校園周邊人本環境。（圖／新北市社會局提供）

▲新北強化兒童安全宣導。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（8日）於市民廣場舉辦「新北市兒童安全嘉年華-守護兔gether」兒童安全宣導活動，盼藉遊戲闖關及實境模擬體驗方式，強化兒童安全知能，減少意外發生。市長侯友宜出席活動與小朋友一同唱跳交通安全歌，提醒小朋友過馬路時要注意紅綠燈及左右來車，未來也會持續為市民打造更安全的通行環境。

侯友宜提到，新北市於2021年8月完成全市211所國小通學環境改善，2023年3月底通學廊道完成58所，並增加臨時停車空間，讓家長接送小孩更加便利，未來將持續優化學校周邊人本環境，小朋友上下學安心，家長也放心。

侯友宜表示，為加強學童通學安全，新北市自2019年起實施「通學巷2.0改善計畫」及「通學廊道計畫」，除了改善人行道空間、遷移變電箱，也針對各校通學路線增設學校速限標誌、綠底行穿線及當心兒童標誌等，同時運用科技執法，取締違規進入管制路段的車輛，確保兒童安全。

社會局表示，此次活動現場設有兒童遊戲區、消防魔術師、桌遊挑戰者、小小駕駛、安全小達人等攤位，教導兒童安全知識，並提供家長幼兒園、早療、公托等資訊，讓家長能夠了解更多兒童托育及安全知識，幫助孩童在安全環境中成長。

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