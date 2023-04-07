新北妹到朋友家遭「綑綁性侵」！色老闆竟辯：脫褲幫她吸尿

▲小花到周姓友人家作客，期間與對方發生爭執，竟然因此慘遭綑綁、性侵。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子小花（化名）先前到周姓友人家作客，沒想到竟遭對方打暈、綑綁性侵，對方甚至還辯稱「是幫忙吸尿」，氣得她一狀告上法院，更是在法庭上崩潰痛哭。台灣高等法院審理後，依照強制性交未遂罪，判周男3年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2021年4月某日到從事食材供應商的周男家作客，期間2人發生爭執，沒想到竟因此遭到對方使用領帶綑綁，被限制在床上不准離開，嘴裡還遭塞布，完全無法求助。

在掙扎的過程中，小花遭到周男猛擊頭部，當場暈了過去，再次醒來時，感受到腳趾被吸吮，還聽對方嘲諷地說「不要裝死」，接著又遭到手指性侵，頓時情緒相當崩潰。

小花後來騙周男想上廁所，趁亂拿起手機撥打110，沒想到被周男發現後，又遭到一頓毒打，甚至還遭到威脅「有電話來我就殺了妳」，整個晚上被折磨得完全沒睡覺。

▲小花遭到周姓友人綑綁性侵，報案還遭威脅「殺了妳」。（示意圖／ETtoday資料照）

後來小花佯稱「想要大便」，偷偷拿著手機進廁所，沒想到又被周男發現，手機再度遭到搶走。接著小花急中生智，立即跑到4樓頂樓躲藏，看見周男騎車外出後，立即衝回房間拿手機報案，才終於得救。

小花氣得一狀告上法院，周男卻辯稱，是因為不斷遭到小花攻擊，為了確保人身安全，才會使用領帶綑綁，而當時因為小花尿不出來，於是才提議「用嘴巴吸尿」這種方式，來解決對方的生理需求。

周男甚至還辯稱，自己從未對小花動粗，反而是整晚百般細心照顧。而小花聽見對方的狡辯，氣得在法庭上崩潰痛哭。

高院審理後認為，周男辯稱不得已才動手綑綁，更是狡辯「幫忙吸尿」，難以認為有悔改之心，且至今還沒與小花達成和解、賠償對方身心所受的損害，衡量案件情況後，依照強制性交未遂罪，判處3年8月有期徒刑，全案仍可上訴。