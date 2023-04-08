　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

農產包裝主題特展　4／8新北市府1樓大廳展出

▲農產包裝主題特展 4／8起新北市府1樓大廳展出。（圖／新北市農業局提供）

▲寶島包裝節4月8日起於新北市府1樓大廳展覽。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與台灣包裝設計協會攜手合作，4月8日至10日於新北市政府1樓大廳舉辦「寶島包裝節-包山包海包永續展覽」，除展出我國各縣市優秀設計農產品包裝外，也邀請日本、泰國及上海等地設計優秀作品參與展示交流，今（8日）由新北市副市長劉和然出席開幕儀式，開箱台灣優秀農產品包裝。

「寶島包裝節」以農產品包裝為主軸，聚焦四大主題，以「國際設計作品交流」、「農特產伴手設計作品」、「永續包材及公益設計作品」及「金點新秀包裝設計」，帶領民眾一窺農產包裝，推廣展示包裝設計運用。台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，展覽匯集我國21縣市近160件包裝設計作品。另外30件跨國來自日本、泰國及上海作品，如泰國著名的稻米產區「Thung Kula Ronghai」其優質的稻米生產享譽全球，在包裝設計方面使用穀殼設計包裝，穀殼是脫殼過程中產生的天然廢物，包裝採用模壓成型，盒子裡面裝的是米袋，米袋還可當做紙巾盒使用，兼顧環保。

▲農產包裝主題特展 4／8起新北市府1樓大廳展出。（圖／新北市農業局提供）

▲金點新秀包裝設計特別獎展區。

展架搭建成台灣寶島外貌，展出具在地性、文化性及原創性包裝產品達100件，其中在新北專區特別展示23項新北特色包裝設計，像是農業局與朱銘美術館合作推出「來嗑光，和作用」藝術力便當，以各種野餐小物打造色香味俱全的鴨肉造型便當，以創意巧思及趣味設計來包裝，一開賣就掀起排隊搶購潮，同時也獲選《Shopping Design》2020 台灣設計BEST 100的New Power Discovering獎、新加坡2021 Spikes Asia Design亞洲創意獎Publications ＆ Brand Collateral銅牌獎及2021德國紅點品牌與傳達類設計大獎等殊榮。

另外，現場亦展示特色農產品，三峽茗茶祥興行，茶園以友善方式管理及施用有機肥料，在製茶過程掌握溫溼度及萎凋時間，累積豐富製茶經驗將蜜香紅茶獨特蜜香及茶湯琥珀橙紅充分展現，去年度第4次拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎，為全國唯二獲金獎茶品，此外所產白茶也獲「世界茶葉大賽」銀獎及銅獎、碧螺春綠茶獲優質獎。

▲農產包裝主題特展 4／8起新北市府1樓大廳展出。（圖／新北市農業局提供）

▲設計師向民眾說明設計理念。

副市長劉和然表示，「寶島包裝節 包山包海包永續展覽」詮釋台灣地方的文化特性與農產品特色，集結跨國、跨縣市共同舉辦屬於本土味道的包裝展覽，同時結合論壇增進農產業者對產品包裝的認識。新北市以團隊力量，鼓勵當地形成產業聚落和產業鏈，創造工作機會，不分你我孕育出「共好」生活宜居城市。

農業局長李玟表示，農業局輔導136個青農（漁）品牌、83家星級製茶廠、6家農村好物，持續打造消費者信任的農產品牌，透過辦理評鑑、製茶技術競賽、加工產品研發及商品包裝設計優化等，提升農產品價值，增進農產業者競爭力。民眾只要於展覽現場出示新北市農業局臉書「新北市農業局-稼日蒔光」及「TPDA台灣包裝設計協會」按讚畫面，即可向現場工作人員領取「精美玻璃碗」或「經典台灣茶款」每日限量各20個，換完為止。

▲農產包裝主題特展 4／8起新北市府1樓大廳展出。（圖／新北市農業局提供）

▲農產包裝主題特展 4／8起新北市府1樓大廳展出。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

►基隆委託行轉播職棒開幕戰　議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球

►2023基隆童話藝術節登場　「尋找雨精靈」集章換好禮

►基隆七堵復興國小百年校慶　議長童子瑋巡禮憶往日點滴

►基隆嶼限定「3大視角新玩法」　獨享世界級全方位視角海景

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
柯文哲赴美大改造！　「當型男真不容易」影片曝光
台鐵上拍私密照！21歲妹「愛刺激」　PO臉書慘了
快訊／告五人「站上台北小巨蛋」　心情只有13字
普發6千領兩次！　他見「入帳被扣掉」氣炸
快訊／20：14發生規模4.7地震　最大震度3級
大學生「雙黃線左轉」對撞客運！　揪露營變死亡車禍
「勇闖亞馬遜」釣魚　丈夫突暴斃！她鱷魚河中伴屍漂流7天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北原住民族部落大學開學　校長侯友宜盼原民文化永續傳承

新北坪林「茶山繚療」掀風潮　文化局長化身一日茶師享茶藝

新北強化兒童安全宣導　侯友宜：優化校園周邊人本環境

福元化學製藥60周年　謝國樑鼓勵青年「工作當志業」精神

農產包裝主題特展　4／8新北市府1樓大廳展出

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

在星空下看電影！　台東婦幼月活動縣立體育館廣場開跑

與世界連線　雲林縣政府舉辦全球大串連活動...線上分享健康生活

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施　推動友善公共場域

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

Coser神還原鏈鋸人！　鏈條狂轉+頭上噴白煙

新北原住民族部落大學開學　校長侯友宜盼原民文化永續傳承

新北坪林「茶山繚療」掀風潮　文化局長化身一日茶師享茶藝

新北強化兒童安全宣導　侯友宜：優化校園周邊人本環境

福元化學製藥60周年　謝國樑鼓勵青年「工作當志業」精神

農產包裝主題特展　4／8新北市府1樓大廳展出

在野聯盟聯手做公益　梅嶺淨山護螢火蟲

陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

在星空下看電影！　台東婦幼月活動縣立體育館廣場開跑

與世界連線　雲林縣政府舉辦全球大串連活動...線上分享健康生活

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施　推動友善公共場域

新北原住民族部落大學開學　校長侯友宜盼原民文化永續傳承

猛獅突破黃子鵬　5比3賞桃猿本季第一敗

影／梳油頭、做西裝！柯P赴美大改造　「當個型男真不容易」

新北坪林「茶山繚療」掀風潮　文化局長化身一日茶師享茶藝

「我以為今天是我」　劉時豪：誰拿MVP都開心

爸爸從「2m高工地摔落」腦部手術中！　正妹YTR全黑文求集氣

新北強化兒童安全宣導　侯友宜：優化校園周邊人本環境

福元化學製藥60周年　謝國樑鼓勵青年「工作當志業」精神

美西雙港碼頭工人復工、暫解業界疑慮　但後續動向仍須觀察

台鐵區間車拍私密照！21歲妹「愛刺激」要男友幫拍　她PO臉書慘了

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

地方熱門新聞

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

南投3月還債11億　許淑華：不會債留子孫

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

陳以信台南歸仁掃街宣告參選

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

新北移動花聚落　移展大安森林公園

南投縣唯一女性派出所長賴渝儒上任

麥覺明花17年紀錄山椒魚！侯友宜力挺

視察台南再生水廠　陳建仁肯定黃偉哲防患未然

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

更多熱門

相關新聞

愛貓拆家去照X光　醫爆笑6字解惑

愛貓拆家去照X光　醫爆笑6字解惑

養貓之後脾氣都變好了。嘉義縣民雄一名女飼主家裡飼養一對同胎的小貓，前陣子牠們把家裡的櫃子翻倒，咬出好幾袋餐包，讓媽媽回到家傻眼，擔心貓咪誤食包裝袋，立刻送去獸醫院照X光。獸醫檢查完默默的說出，「貓貓肚子裡只有屎」，爆笑實話瞬間讓媽媽笑哭，「好啦，沒事就好」。

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

新北暑期280工讀名額　4／6起受理報名

新北街頭藝人登記系統升級　串接金流付款申辦更便民

新北街頭藝人登記系統升級　串接金流付款申辦更便民

見證瓦磘溝水生態蛻變　侯友宜：傾聽民意解決問題

見證瓦磘溝水生態蛻變　侯友宜：傾聽民意解決問題

關鍵字：

新北農業包裝

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

快訊／陳天仁證實離婚周孝安「好聚好散」

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

選風景照 測你的「快樂來源」是？

紅油一淋「小強滑出來」！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

iPhone 15 Pro全新酒紅色曝光！　外觀6大亮點一次看

周孝安離婚前「和周曉涵過情人節」！約會照曝光

更多

最夯影音

更多
20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面