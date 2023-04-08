農產包裝主題特展　4／8新北市府1樓大廳展出

▲寶島包裝節4月8日起於新北市府1樓大廳展覽。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與台灣包裝設計協會攜手合作，4月8日至10日於新北市政府1樓大廳舉辦「寶島包裝節-包山包海包永續展覽」，除展出我國各縣市優秀設計農產品包裝外，也邀請日本、泰國及上海等地設計優秀作品參與展示交流，今（8日）由新北市副市長劉和然出席開幕儀式，開箱台灣優秀農產品包裝。

「寶島包裝節」以農產品包裝為主軸，聚焦四大主題，以「國際設計作品交流」、「農特產伴手設計作品」、「永續包材及公益設計作品」及「金點新秀包裝設計」，帶領民眾一窺農產包裝，推廣展示包裝設計運用。台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，展覽匯集我國21縣市近160件包裝設計作品。另外30件跨國來自日本、泰國及上海作品，如泰國著名的稻米產區「Thung Kula Ronghai」其優質的稻米生產享譽全球，在包裝設計方面使用穀殼設計包裝，穀殼是脫殼過程中產生的天然廢物，包裝採用模壓成型，盒子裡面裝的是米袋，米袋還可當做紙巾盒使用，兼顧環保。

▲金點新秀包裝設計特別獎展區。

展架搭建成台灣寶島外貌，展出具在地性、文化性及原創性包裝產品達100件，其中在新北專區特別展示23項新北特色包裝設計，像是農業局與朱銘美術館合作推出「來嗑光，和作用」藝術力便當，以各種野餐小物打造色香味俱全的鴨肉造型便當，以創意巧思及趣味設計來包裝，一開賣就掀起排隊搶購潮，同時也獲選《Shopping Design》2020 台灣設計BEST 100的New Power Discovering獎、新加坡2021 Spikes Asia Design亞洲創意獎Publications ＆ Brand Collateral銅牌獎及2021德國紅點品牌與傳達類設計大獎等殊榮。

另外，現場亦展示特色農產品，三峽茗茶祥興行，茶園以友善方式管理及施用有機肥料，在製茶過程掌握溫溼度及萎凋時間，累積豐富製茶經驗將蜜香紅茶獨特蜜香及茶湯琥珀橙紅充分展現，去年度第4次拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎，為全國唯二獲金獎茶品，此外所產白茶也獲「世界茶葉大賽」銀獎及銅獎、碧螺春綠茶獲優質獎。

▲設計師向民眾說明設計理念。

副市長劉和然表示，「寶島包裝節 包山包海包永續展覽」詮釋台灣地方的文化特性與農產品特色，集結跨國、跨縣市共同舉辦屬於本土味道的包裝展覽，同時結合論壇增進農產業者對產品包裝的認識。新北市以團隊力量，鼓勵當地形成產業聚落和產業鏈，創造工作機會，不分你我孕育出「共好」生活宜居城市。

農業局長李玟表示，農業局輔導136個青農（漁）品牌、83家星級製茶廠、6家農村好物，持續打造消費者信任的農產品牌，透過辦理評鑑、製茶技術競賽、加工產品研發及商品包裝設計優化等，提升農產品價值，增進農產業者競爭力。民眾只要於展覽現場出示新北市農業局臉書「新北市農業局-稼日蒔光」及「TPDA台灣包裝設計協會」按讚畫面，即可向現場工作人員領取「精美玻璃碗」或「經典台灣茶款」每日限量各20個，換完為止。