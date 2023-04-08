新北原住民族部落大學開學　校長侯友宜盼原民文化永續傳承

▲新北原住民族部落大學開學。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（8日）舉行原住民族部落大學開學典禮，市長侯友宜化身Mayaw校長代表部落大學頒發獎狀、聘書給所有全勤學員與講師，期盼透過多元化課程讓原住民朋友能懷抱熱情開心學習，也讓原民文化永續傳承。侯友宜致詞表示，多次獲中央評鑑肯定的部落大學，今年邁入第19年，將為市民提供更多元豐富的「原民學」學習場域。

▲新北市長侯友宜化身Mayaw校長代表部落大學頒發獎狀。

侯友宜表示，市府團隊致力推動相關政策及活動保存原住民傳統技藝、語言及文化，部落大學興辦至今邁入第19年，多次獲中央評鑑肯定，希望在部落大學講師們的教學下，原民朋友能珍惜並更加認識祖先留下來的文化。侯市長也以排灣語zangalu（加油）勉勵原民朋友持續懷抱學習熱忱。

原民局表示，今年持續規畫豐富多元的課程活動，除了原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大類型，共計46門課程，也將規畫符合新時代的議題講堂及活動，包含資訊教育、性別教育、環境教育、人權法治教育、親職與家庭教育、青少年（女）性自主教育、新住民配偶適應教育等，結合DIY、線上電影院、職業探索等多元活動，讓都會區族人在輕鬆活動中吸收新知。