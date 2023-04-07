錄取台大頂尖志願！學長姐曝心聲「瘋狂勸退」　網反讚：很吃香

▲原PO錄取台大頂尖志願，卻被學長姐瘋狂勸退。（圖／ETtoday資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

學測申請入學第一階段結果出爐，不少人開始選擇要去哪所學校。一名男網友表示，放榜後錄取幾個頂尖大學科系，其中第一志願是台大會計系，但是上網爬文後發現，學長姐對於會計系的評價都很爛，讓他開始懷疑會計系真的那麼慘烈嗎？「還是其實有點過於浮誇了？」對此，網友則是認為讀會計系很吃香。

原PO在Dcard以「會計系真有那麼慘烈嗎？」為題發文，表示剛收到學測一階放榜結果，錄取台大會計、台大工管、政大金融及政大財管，「第一志願就是台大會計系」，但查了個學校的教學內容和未來出路後，發現對於會計系的評價只能說是慘不忍睹，「首先課業繁重，而未來工作起薪低又賣肝」，許多學長姐都極力勸退，讓他懷疑「會計系真有那麼慘烈嗎？還是其實有點過於浮誇了？」

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原PO透露，會計系的前輩們都推薦去選跨科技領域的課程，但他本身對電腦科技沒什麼興趣，所以意願不大，「再者我對於會計也不是真有多濃烈的興趣，原先的第一志願台大財金系，因一分之差而落榜，在財金方面的興趣絕對是高過會計的」，目前有考慮先念會計再轉財金系，但還是對未來非常迷茫，希望能收穫一些建議。

貼文曝光後，引發網友討論，「台大會計去金融業也是橫著走」、「傻孩子，懂會計真的很吃香」、「認真推台大會計，想學什麼台大都有很多資源，進來就知道了」、「我是覺得讀會計系不錯啦，學一些會計邏輯跟怎麼看財報，剩下的路其實很廣，不要被事務所侷限就好」。

也有不少網友給出建議，「建議先讀會計系，會計是商業的語言，即使要往金融業發展，能看懂財報能做財務分析也是基本功夫，所以先讀會計系，之後不管你要跳財金所還是其他所都是不錯的路線」、「台大會計好好念絕對不會不值得，有四年會計的紮實基礎，研究所再轉財金、商管都很好，出國去挑戰也無不可」。

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