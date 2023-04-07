男友長相普通偏差！她約會「從不拍他」　擔心被友說醜：該公開嗎

▲原PO說很愛男友，但因男方實在長得不好看，不想給朋友看他的照片。（示意圖／ETtoday資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

你會在意另一半的長相嗎？一名女網友剛和男友在一起，不管是個性、興趣或是相處，兩人都很合得來，唯獨男友的長相屬於「普通偏差」，身材和穿搭也不怎麼樣，但她仍然非常愛對方，只是當被朋友要求看男友的照片時，很怕男友被攻擊長相而猶豫，這也讓她非常苦惱，因此上網發文求助。

原PO在Dcard以「男友不好看，會大方公開嗎？」為題發文，表示上周和曖昧對象確定關係，兩人的個性和興趣都很相似，因此相處起來輕鬆愉快，「不過他的外型無論五官、身材，還是穿搭品味，都不會是大眾審美上的好看，甚至能說普通偏差」，但因為自己不在意外表，加上過去被傷害過，「知道遇到好的人比遇到帥的人來的幸運」。

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原PO透露，交往後兩人出去郊遊，她都會發限時動態來記錄日常生活，但不會特別拍男友的臉，只是在文字中提到，「一些朋友看見都會出於好奇，跟我要男友照片看看，不知道為什麼，會有點猶豫要不要傳」，她自知長得不漂亮，但會靠化妝、健身和穿搭來增加自信，「相較之下男友真的很中年肥宅感，但絲毫不影響我對他的愛。」儘管如此，她還是不太想公開男友的長相，「真的很怕朋友攻擊他。」

原PO最後詢問網友意見，「若你的另一半外在『憑良心講』真的不太好看，遇到要好的朋友關心，會以什麼心態傳照片呢？」

對此，不少網友點出關鍵問題，「不在意為什麼不敢給朋友看，你就是會在意」、「你就是在意才會發文詢問」、「妳明明就在意的要死」、「我覺得正常人根本不會去攻擊朋友另一半的外貌」、「我覺得真的夠愛他，不會有這種問題出現」、「又不可能藏一輩子，俗話說『醜媳婦難免見公婆』，早晚都是要介紹給朋友認識的」。

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