　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友長相普通偏差！她約會「從不拍他」　擔心被友說醜：該公開嗎

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲原PO說很愛男友，但因男方實在長得不好看，不想給朋友看他的照片。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

你會在意另一半的長相嗎？一名女網友剛和男友在一起，不管是個性、興趣或是相處，兩人都很合得來，唯獨男友的長相屬於「普通偏差」，身材和穿搭也不怎麼樣，但她仍然非常愛對方，只是當被朋友要求看男友的照片時，很怕男友被攻擊長相而猶豫，這也讓她非常苦惱，因此上網發文求助。

原PO在Dcard以「男友不好看，會大方公開嗎？」為題發文，表示上周和曖昧對象確定關係，兩人的個性和興趣都很相似，因此相處起來輕鬆愉快，「不過他的外型無論五官、身材，還是穿搭品味，都不會是大眾審美上的好看，甚至能說普通偏差」，但因為自己不在意外表，加上過去被傷害過，「知道遇到好的人比遇到帥的人來的幸運」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，交往後兩人出去郊遊，她都會發限時動態來記錄日常生活，但不會特別拍男友的臉，只是在文字中提到，「一些朋友看見都會出於好奇，跟我要男友照片看看，不知道為什麼，會有點猶豫要不要傳」，她自知長得不漂亮，但會靠化妝、健身和穿搭來增加自信，「相較之下男友真的很中年肥宅感，但絲毫不影響我對他的愛。」儘管如此，她還是不太想公開男友的長相，「真的很怕朋友攻擊他。」

原PO最後詢問網友意見，「若你的另一半外在『憑良心講』真的不太好看，遇到要好的朋友關心，會以什麼心態傳照片呢？」

對此，不少網友點出關鍵問題，「不在意為什麼不敢給朋友看，你就是會在意」、「你就是在意才會發文詢問」、「妳明明就在意的要死」、「我覺得正常人根本不會去攻擊朋友另一半的外貌」、「我覺得真的夠愛他，不會有這種問題出現」、「又不可能藏一輩子，俗話說『醜媳婦難免見公婆』，早晚都是要介紹給朋友認識的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師
快訊／因「一泡尿」勒死運將　亂尿男羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

全教總質疑數乙命題恐消滅數B　大考中心：持續溝通、凝聚共識

IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去

帶家人遊沖繩「怎麼克服右駕？」　過來人給2建議：不難啦

學生被詐騙出國！還有4人協尋中　教育部曝最新數據

男友長相普通偏差！她約會「從不拍他」　擔心被友說醜：該公開嗎

兩人逛饒河夜市！「一晃眼吃1100元」太衝擊　網揪1細節驚呆

攜手洛杉磯天使隊做公益　擊出一支全壘打「長榮航空就捐1千美金」

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

全教總質疑數乙命題恐消滅數B　大考中心：持續溝通、凝聚共識

IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去

帶家人遊沖繩「怎麼克服右駕？」　過來人給2建議：不難啦

學生被詐騙出國！還有4人協尋中　教育部曝最新數據

男友長相普通偏差！她約會「從不拍他」　擔心被友說醜：該公開嗎

兩人逛饒河夜市！「一晃眼吃1100元」太衝擊　網揪1細節驚呆

攜手洛杉磯天使隊做公益　擊出一支全壘打「長榮航空就捐1千美金」

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

《捍衛任務》最強飯店櫃台「倒臥家中猝逝」…愛妻目睹送醫！　死因曝光

疫後旅遊潮復甦！歐洲旅遊龍頭訂單強勁　股價飆漲13％

美國特斯拉全面降價「最高砍15.2萬」！這2款台灣剛開賣可望跟進

全教總質疑數乙命題恐消滅數B　大考中心：持續溝通、凝聚共識

「蔡麥會」後中國軍演　麥考爾嗆下錯棋：只會讓美台關係更加堅定

橋下見30公分鐵塊躺路中　騎士輾過「蓋棉被」重摔

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

2023最新畢業起薪排行

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

台中2塊油豆腐45元！他怒：台灣還能不能活

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

為母還債入江湖　金盆洗手成雞排大王

靜宜女大生疑為愛赴緬甸！Dcard校版卻因這事炸鍋

更多熱門

相關新聞

兩人逛饒河夜市「一晃眼吃1100」　網揪1點驚呆

兩人逛饒河夜市「一晃眼吃1100」　網揪1點驚呆

一對情侶檔日前逛饒河夜市，一路爽吃4個半小時，然而她事後查看記帳明細時，赫然發現兩人竟狂噴1105元，嚇得她直呼，「逛夜市怎麼可以花這麼多錢啊？」PO文掀起熱烈回響，不少網友感嘆物價高昂，但也有人看完驚喊，也太會吃了吧！

女子逛街遭搭訕！閨蜜怒「為何不是找我」竟鬧翻

女子逛街遭搭訕！閨蜜怒「為何不是找我」竟鬧翻

靜宜女大生疑為愛赴緬甸！Dcard校版卻因這事炸鍋

靜宜女大生疑為愛赴緬甸！Dcard校版卻因這事炸鍋

情侶停車場「開窗車震」落網了！他恐被判2年

情侶停車場「開窗車震」落網了！他恐被判2年

哪家的加料手搖飲最好喝？她推爆它

哪家的加料手搖飲最好喝？她推爆它

關鍵字：

Dcard情侶長相男友

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面