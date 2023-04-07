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IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去

▲▼網紅為拍美照，將飯店床墊移到陽台。（圖／翻攝自Dcard）

▲網紅為拍美照，將飯店床墊移到陽台。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

網紅為了拍美照無所不用其極！擁有超過31萬粉絲的時裝模特林倩，近日在IG分享出國旅遊的限時動態，想不到她為了拍出美照，竟把飯店床墊移到陽台，站在上面擺Pose，還開心表示自己造的景非常夢幻，誇張行為讓不少網友傻眼直呼，「丟臉丟到國外去」。

一名女網友在Dcard以「林倩在國外飯店這樣做⋯？」為題發文，表示「這樣把床鋪拖到陽台拍照也太誇張了吧」，並曬出2張限時動態截圖，只見飯店陽台上鋪著床墊和枕頭，而林倩則站在床上，一隻手還拿著披薩；另一張則是側躺在床上吃披薩的模樣，背景都是米蘭大教堂，照片上更寫下「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快」。

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貼文引來熱議，網友直呼太扯，「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「為了拍照想紅無所不用其極」、「看看那個被擠爆的床墊，一點美感都沒有」、「超沒衛生，陽台很髒欸，接觸外面的灰塵有的沒的」、「其實真的沒有很好看，感覺太擠了，單純站在陽台上吃披薩就很好呀」、「人生好可悲」。

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