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LINE個人小群組「出現3通來電」！她翻通話記錄怕爆　一票人喊毛

LINE,聊天,滑手機,通訊軟體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人會在LINE裡建立「個人群組」，方便暫存、備份或傳輸資料；不過，就有女網友日前在LINE的一人群組裡，發現有2通電話及1通視訊電話，後來她連忙翻出通話記錄，結果一看更害怕了。對此，不少網友也留言喊毛，紛紛勸她趕快更改密碼。

女網友在Dcard發文提到，「大家都有自己一個人的LINE群組吧？存圖片、記事、自己的小天地等等，我也是...各大帳號、密碼打好截圖放裡面保存，但是昨天我發現怪怪的，個人群組裡在1月1日撥了電話2次、視訊1次。」

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她接著表示，「我個人有個習慣，跟別人聊到一個話題結束，就會按隱藏，聊天室看起來不會亂亂的，像是這個人群組我沒事也不會打開它，結果昨天點進群組要找以前愚人節的哏，毛骨悚然發現了這三通電話，當然我也覺得有可能是我自己不小心按到，所以就去翻通話記錄，但並沒有1月1日的。」

▲LINE個人小群組「跳出3通來電」！她翻通話記錄怕爆　一票人喊毛。（圖／翻攝自Dcard）

▲1月1日出現2通電話、1通視訊，但「通話記錄」裡沒有。（圖／翻攝自Dcard）

為了解開內心的疑慮，原PO嘗試打給自己，想看是否會有通話記錄，「結果是有的啊！我這是被盜了嗎？真的越想越毛，裡面都是私人帳號、密碼、照片、影片什麼的，所以上來問問各位大神，有人有過類似的事嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「絕對是其他人用的，也就是這個行為是人為的」、「會不會是曾在公共電腦登入」、「天啊嚇爛！我自己也有一個這種群組，希望原PO找到原因後還會更新」、「我剛剛自己打了一通，可是通話記錄沒有耶」。

▲LINE個人小群組「跳出3通來電」！她翻通話記錄怕爆　一票人喊毛。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO嘗試打給自己，結果有顯示出來。（圖／翻攝自Dcard）

另外，不少人也熱心建議，「要記得去改密碼」、「去設定裡面的『我的帳號』，把『允許自其他裝置登入』關掉一陣子看看」、「有點可怕欸！妳要不要LINE重設密碼啊」、「如果是怕有其他人登入的話，可以到設定那邊，把目前所有登入裝置登出再改密碼」。

還有網友指出，「其實只要是群組就可以通話的唷，而且群組的通話，是不會有通話記錄的啦，所以有可能只是誤觸，當妳不管點語音通話或視訊通話，它都會直接撥出，只是因為妳群組只有妳自己，沒有其他人可以加入啦！另外，LINE有個官方帳號，可以看妳幾月幾日什麼時候，有從什麼地方登入的紀錄唷！」

▲LINE個人小群組「跳出3通來電」！她翻通話記錄怕爆　一票人喊毛。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友建議，可以從LINE官方帳號查詢登入裝置。（圖／翻攝自Dcard）

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