兩人逛饒河夜市！「一晃眼吃1100元」太衝擊　網揪1細節驚呆

▲饒河夜市。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對情侶檔日前逛饒河夜市，一路爽吃4個半小時，然而她事後查看記帳明細時，赫然發現兩人竟狂噴1105元，嚇得她直呼，「逛夜市怎麼可以花這麼多錢啊？」PO文掀起熱烈回響，不少網友感嘆物價高昂，但也有人看完驚喊，也太會吃了吧！

女網友日前在Dcard發文提到，跟男朋友許願想逛夜市，於是兩人衝饒河，從傍晚5點半待到10點，「很快樂的一直吃，結果記帳真的嚇瘋我。」

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她透露，兩人陸續吃了三媽臭臭鍋340元、地瓜球50元、臭豆腐65元、西瓜汁50元、麵線+肉羹140元、烤肉串110元、蛤蜊100元、凍檸茶+冬瓜茶90元、烤玉米80元、壽司80元，最後她也不禁笑說，「我們很快樂，但錢包很難過。」

▲兩人吃了1104元。（圖／翻攝自Dcard）

對此，一派網友感慨，如今的物價已經回不去了，「現在什麼都貴，店家真的是很敢漲」、「現在覺得漲價沒關係，但至少份量不要縮水，很多從小吃到大的幾乎都漲價+縮水」；也有人直言，吃夜市其實超花錢，「每樣單看好像還好，但加總起來就超多錢的」、「正常啊！夜市吃吃喝喝五百就沒了」、「我去夜市至少都會帶2000，吃加玩一下就空空了」、「夜市很多都很貴，有時候只有特別想吃某種食物才會去買，不然要排隊又很熱」、「真的！我每次逛夜市都會花到五百，以為我花得太誇張，原來這很正常，我終於不用花得那麼擔憂了」。

另外，還有許多網友認為，情侶檔食量不小，真的吃蠻多東西的，「感覺是你們比較會吃，三媽應該吃完就會有飽足感？」「+1，都要逛夜市了，還吃三媽有點特別」、「吃完三媽就可以直接離開了，省時又省錢」、「看第一個三媽，就想說...怎麼還有辦法吃別的」、「吃完三媽都飽到吐了」、「不是…到底是為什麼可以吃那麼多？我光三媽就飽了，還需要逛嗎」、「三媽吃完還能吃別的，也是很厲害」、「為什麼你們吃完三媽還有胃口吃別的東西，340應該是兩鍋吧」、「為什麼吃完小火鍋還吃的下那麼多東西」、「單純你們太會吃，這些是一般人的好幾餐了」。