南北韓例行通話無故中斷　南韓統一部：疑北韓出現技術性問題

▲南北韓之間的例行性通話7日起再度因不明原因中斷。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓半島（朝鮮半島）情勢緊張、風雲詭譎，在美國、南韓舉行大規模聯合軍演與雙龍登陸作戰訓練期間，北韓（朝鮮）多次進行導彈試射，並透過官媒發表聲明警告、宣洩不滿。稍早，南韓統一部表示，南北韓之間的例行性通話今（7）日皆無故中斷。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓統一部稍早發表聲明指出，南北韓聯合事務所今（7）日上午9時（台灣時間上午8時）、下午5時（台灣時間下午4時）的業務開始與結束之例行性通話皆未能正常實施。

南韓軍方則補充，西海（黃海）軍事通訊7日上午9時的業務開始例行性通話，以及下午的通話也未實施。

南韓統一部表示，在雙方通訊發生問題後，南韓方面已派遣人力負責檢修，發現南韓端的通訊設備並無異常，懷疑是北韓端的通訊設備出現技術性的問題，之後將會嚴密監測。

▲▼北韓2020年6月單方面中斷通話，不久後炸毀位於開城的南北韓聯合事務所。（圖／路透）

報導指出，這是繼去年10月4日以後，再度傳出南北韓聯合事務所業務開始通話中斷的案例，當時是因為北韓端傳出技術性的問題，才會導致通訊聯絡網未能正常啟動；研判此次傳出技術性問題的原因，可能是與最近下大雨有關。

不過，北韓其實從早前就曾有過單方面中斷通話的案例。2020年6月9日，北韓抨擊南韓文在寅政府放任脫北者團體施放空飄氣球，之後宣布斷絕雙方通話網絡，而金正恩的胞妹金與正更是於該年6月16日下令炸毀位於開城的南北聯絡共同事務所。