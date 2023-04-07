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南韓護國神山慘了！三星電子利潤「縮水9成」　記憶體滯銷賣不出去

▲▼南韓三星電子今年第一季營業利潤暴跌95%。（圖／CFP）

▲南韓三星電子今年第一季營業利潤暴跌95%。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著半導體和記憶體產業迎來寒冬，南韓三星電子恐迎來史無前例的「盈餘衝擊」（Earning Shock）。三星電子今（7）日公布今年第一季財報數據，結果顯示合併營業利潤僅6000億韓元（近新台幣139.4億元），與去年同期相比大跌95.75%，為2009年全球金融危機後時隔14年再度跌破1億韓元以下。

對此，三星電子首度正式對外宣布，未來將會減產記憶體晶片。

根據《韓聯社》，受到從去年下半季以來全球半導體市場需求趨緩、庫存滯銷以及價格下跌等影響，南韓三星電子今年第一季的營利比起業界所預估的結果還要更糟，合併營業利潤僅6000億韓元，為2009年第一季所創下的5900億韓元以後，時隔14年再度下跌至1兆韓元以下；至於合併營收則為63兆韓元（約新台幣1.46兆元），與去年同期相比下跌19%。

隨著全球記憶體晶片需求減緩、庫存滯銷情況嚴重，原本曾於去年第四季電話會議時表態「不會人為減產」的三星電子，如今也在聲明稿改口，表示將會調降記憶體晶片的產量至有意義的水準。報導分析，雖然聲明稿未明確指出調降產量的規模和時期，但外界預估三星將從存取記憶體DDR4開始調降產量。

南韓最大證券公司之一的「NH投資證券」研究員都賢宇（도현우，音譯）表示，「根據部分半導體零組件商的說法，三星電子今年第一季接受的訂單量減少了30%以上。目前三星電子的DRAM庫存量為21周上下，相較其他競爭廠商都還要來得高，為了突破困局，恐怕反而將擴大（記憶半導體）減產規模。」

▲▼三星Galaxy s23手機熱銷，三星電子可望靠此彌補半導體產業的虧損。（圖／CFP）

▲三星Galaxy s23手機熱銷，三星電子可望靠此彌補半導體產業的虧損。（圖／CFP）

根據三星電子2022年度事業報告，其DS（半導體）部門的庫存量從2021年底的16兆4551億韓元，到去年底飆升至29兆576億韓元，足足增加了76.6%（12兆6025億韓元）。

雖然三星電子並未公開底下各部門的營利狀況，但DS（半導體）部門恐已創下4兆韓元的虧損，尤其記憶體晶片從去年第四季開始虧損，至今年第一季更是因庫存滯銷規模擴大、平均銷售價格（ASP）下跌等因素，導致虧損規模更加擴大。

SK證券預估三星電子今年第一季的DRAM庫存為10周前後，這還比一般業界所認為的正常庫存量（3至5周）還要高。

報導指出，三星電子近來面臨諸多困境，包括晶圓代工訂單量減少等，至於顯示器（Display）則受蘋果iPhone手機出貨量減少等因素影響。

不過，隨著三星Galaxy s23手機熱銷，三星電子可望靠行動部門（MX）力挽狂瀾，彌補半導體產業所帶來的虧損。

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