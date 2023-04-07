　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鄭明析爽看裸照！狂讚「女兒屁股更大」　出獄帶信徒母女回家性侵

▲金基秀模仿邪教教主鄭明析引發爭議。（圖／翻攝自金基秀IG、Netflix Youtube）

▲鄭明析在獄中依舊能隨心所欲，觀賞信徒母女倆的裸照。（圖／翻攝自Netflix Youtube）

記者羅翊宬／編譯

Netflix推出的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，前部份用相當長的片段用來描述攝理教（JMS，基督教福音宣教會）教主鄭明析所犯下的惡行。鄭明析曾因為性侵多名女信徒而入獄10年，豈料期間內他竟仍能與女信徒透過書信聯絡，還命令女信徒拍攝未成年女兒的裸照，並口出穢言表示，「妳女兒的屁股更大」。

根據韓媒《朝鮮日報》，《以神之名：信仰的背叛》製作人曹聖炫（조성현）昨（6）日在CBS電台時事廣播節目上指出，其實他個人曾私底下和攝理教信徒的子女們（被稱為2代信徒）聯絡，這些人多半是20多歲的年輕女子，且受害時根本仍未成年，在就讀國、高中階段時的青春期，身體面臨極大轉變，但也因此遭受鄭明析性侵害。

鄭明析曾因性侵多名女信徒而被判處10年徒刑定讞，最終於2018年出獄。曹聖炫指出，「攝理教2代信徒的身體成長發育相當快，等到進入中學就讀以後，會被要求向獄中服刑的鄭明析寄送（全裸）色情照片，而和女兒同框全裸拍攝的人，竟然是她們的媽媽（攝理教信徒）。」

等收到這些色情裸照後，關押獄中服刑的鄭明析竟然開始對照片指指點點，「妳要好好管理的妳的女兒！妳的女兒不管是胸部、還是屁股，都比妳的還要更大。」

曹聖炫認為，鄭明析早已將女信徒以及信徒的女兒作為在性領域上意淫的對象，「更令人震撼的是，等到鄭明析出獄以後，他竟然把這些女孩子叫到他位於望遠洞的住處，這些女孩子們開始遭到鄭明析性侵害。然而，她們的媽媽看到女兒被侵害時，竟還大聲喊『謝謝』。」

曹聖炫表示，鄭明析在同一個地點、同一個時間內，一起性侵了信徒母女倆。

曹聖炫也透露，聽完這些事跡以後，更令他感到心痛的是，這些被稱為「JNS二代信徒」的女兒們至今為止還是和她們的母親同住，母女倆的情感連結無法分離。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／搭車免戴口罩！　只剩「2場域」強制戴
亮綠燈騎士一加速　後座短裙妹被看光
快訊／前副市長千坪豪宅是違建！　開罰10萬元
房務哥掀開棉被見「超噁一幕」！　網見床單喊不對勁
旅行社賠償30萬沒接受！　一家四口護照下落曝
正妹專衝「送肉粽現場」！　救出鮮血直流的雞鴨
水源快驚現雷射光！被惡劣駕駛狂閃「秒瞎」　警祭2重罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男戴耳機坐月台邊　「列車直接撞上」驚悚畫面曝光

機上4人全罹難！美飛機剛起飛就墜毀　警「等到隔天」才打撈

鄭明析爽看裸照！狂讚「女兒屁股更大」　出獄帶信徒母女回家性侵

ChatGPT將取代人類！日本企業家警告：90%白領恐面臨失業

美軍撤離阿富汗一團亂　拜登政府最新報告「大多歸咎川普」

「援助烏克蘭反攻」機密文件外洩　美國防部急查

韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

巨犬身形比他還大！瘦弱男被「52kg惡霸犬」撲倒　咬碎喉嚨慘死

曼谷熱爆「體感飆50.2°C」列危險級別　泰國多地熱浪來襲

下面怪怪的！她崩潰求診「竟夾出蟑螂」　宏都拉斯醫師嚇傻

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

男戴耳機坐月台邊　「列車直接撞上」驚悚畫面曝光

機上4人全罹難！美飛機剛起飛就墜毀　警「等到隔天」才打撈

鄭明析爽看裸照！狂讚「女兒屁股更大」　出獄帶信徒母女回家性侵

ChatGPT將取代人類！日本企業家警告：90%白領恐面臨失業

美軍撤離阿富汗一團亂　拜登政府最新報告「大多歸咎川普」

「援助烏克蘭反攻」機密文件外洩　美國防部急查

韓語髒話邁向世界！「這3個字」榮登全球流行語　韓劇成功非偶然

巨犬身形比他還大！瘦弱男被「52kg惡霸犬」撲倒　咬碎喉嚨慘死

曼谷熱爆「體感飆50.2°C」列危險級別　泰國多地熱浪來襲

下面怪怪的！她崩潰求診「竟夾出蟑螂」　宏都拉斯醫師嚇傻

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿」　他問到底貴啥？全場認證：超舒服

台南啟動多通路行銷鳳梨　兼顧內外銷確保農民收益

崁頂警長著傳統布農族服飾與族人「搏感情」　宣導效果十足

住院解隔鬆綁！患者無需「等採陰」　符合2條件就可出院

林智勝回主場挑戰300轟里程碑　計數裝置亮相！

一圖看APP預約郵局領現4步驟　首周估擠180萬人！臨櫃拚1分鐘發6千

春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心

男戴耳機坐月台邊　「列車直接撞上」驚悚畫面曝光

小時候忘了收涎？法鬥出門散步口水狂流　嘴邊掛「水晶燈籠」

橋下見30公分鐵塊躺路中　騎士輾過「蓋棉被」重摔

國際熱門新聞

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

下面怪怪的　她崩潰求診竟夾出蟑螂

搭訕重機翹臀辣妹　她竟掀衣「回贈2粒」

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

睽違138年生女兒　美家庭全樂歪

情侶停車場「開窗車震」落網了！他恐被判2年

湖底神秘巨石陣　內陸「百慕達」逾千艘船失蹤

以色列遭30枚火箭彈襲擊

陸自直升機失事　師團長共10人失蹤

19歲女和牧羊犬拍性愛片　變態內容嚇壞警

慢跑遇到棕熊　男被開膛剖腹慘死

韓語髒話邁向世界！「這3字」成全球流行語

18歲網紅罹罕見癌症病逝　家屬證實死訊

麥卡錫盼加速對台軍售　國務院審查中

更多熱門

相關新聞

ChatGPT會取代人類！企業家：90%白領將失業

ChatGPT會取代人類！企業家：90%白領將失業

ChatGPT自去年問世以來，全球活躍用戶數截至今年2月已達1億人，但AI的蓬勃發展也讓人們擔憂人類的工作終有一日將被取代。日本知名企業家堀江貴文最近就敲響警鐘，認為AI的發展恐將讓90%以上白領工作從此消失。

韓語髒話邁向世界！「這3字」成全球流行語

韓語髒話邁向世界！「這3字」成全球流行語

南韓護國神山慘了！三星電子利潤「縮水9成」

南韓護國神山慘了！三星電子利潤「縮水9成」

日自衛隊失事直升機3月底檢修過關

日自衛隊失事直升機3月底檢修過關

日自衛隊黑鷹直升機墜海　疑尋獲殘骸

日自衛隊黑鷹直升機墜海　疑尋獲殘骸

關鍵字：

日韓要聞南韓攝理教鄭明析

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面