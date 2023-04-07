鄭明析爽看裸照！狂讚「女兒屁股更大」　出獄帶信徒母女回家性侵

▲鄭明析在獄中依舊能隨心所欲，觀賞信徒母女倆的裸照。（圖／翻攝自Netflix Youtube）

記者羅翊宬／編譯

Netflix推出的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，前部份用相當長的片段用來描述攝理教（JMS，基督教福音宣教會）教主鄭明析所犯下的惡行。鄭明析曾因為性侵多名女信徒而入獄10年，豈料期間內他竟仍能與女信徒透過書信聯絡，還命令女信徒拍攝未成年女兒的裸照，並口出穢言表示，「妳女兒的屁股更大」。

根據韓媒《朝鮮日報》，《以神之名：信仰的背叛》製作人曹聖炫（조성현）昨（6）日在CBS電台時事廣播節目上指出，其實他個人曾私底下和攝理教信徒的子女們（被稱為2代信徒）聯絡，這些人多半是20多歲的年輕女子，且受害時根本仍未成年，在就讀國、高中階段時的青春期，身體面臨極大轉變，但也因此遭受鄭明析性侵害。

鄭明析曾因性侵多名女信徒而被判處10年徒刑定讞，最終於2018年出獄。曹聖炫指出，「攝理教2代信徒的身體成長發育相當快，等到進入中學就讀以後，會被要求向獄中服刑的鄭明析寄送（全裸）色情照片，而和女兒同框全裸拍攝的人，竟然是她們的媽媽（攝理教信徒）。」

等收到這些色情裸照後，關押獄中服刑的鄭明析竟然開始對照片指指點點，「妳要好好管理的妳的女兒！妳的女兒不管是胸部、還是屁股，都比妳的還要更大。」

曹聖炫認為，鄭明析早已將女信徒以及信徒的女兒作為在性領域上意淫的對象，「更令人震撼的是，等到鄭明析出獄以後，他竟然把這些女孩子叫到他位於望遠洞的住處，這些女孩子們開始遭到鄭明析性侵害。然而，她們的媽媽看到女兒被侵害時，竟還大聲喊『謝謝』。」

曹聖炫表示，鄭明析在同一個地點、同一個時間內，一起性侵了信徒母女倆。

曹聖炫也透露，聽完這些事跡以後，更令他感到心痛的是，這些被稱為「JNS二代信徒」的女兒們至今為止還是和她們的母親同住，母女倆的情感連結無法分離。