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北韓移花接木！電影重播演員「被消失」換臉　傳與張成澤有關

▲▼北韓官媒重播電影時，竟將演員崔雄鐵的臉以其他演員覆蓋過。（圖／翻攝自NK News）

▲北韓官媒重播電影時，竟將演員崔雄鐵的臉以其他演員覆蓋過。（圖／翻攝自NK News）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩掌權後，曾於2013年將姑丈張成澤處以極刑，並整肅相關派系人馬，如今就連電影圈也不放過！有媒體發現，北韓官媒近日在電視台重播許久未播映的電影《大紅湍責任書記》時，裡面有一角色竟巧妙「被消失」，頸部以上的臉部特徵一看就知是被動了手腳，換成其他演員。

根據美國專門報導北韓消息的媒體《NK News》引述南韓統一部情報網站資料，北韓官媒朝鮮中央電視台今年1月2日至4日再度重播擁有6集份量的電影「大紅湍責任書記」，該部電影於1997年首次上映，描述1990年代北韓經歷最嚴重饑荒「苦難的行軍」時，大紅湍郡責任書記一步步為黨解決問題的故事。

據悉，位於兩江道東北部的大紅湍郡，是北韓境內馬鈴薯的知名產地，1998年時任國防委員長金正日曾親自前往當地視察，指示成立馬鈴薯研究所、改良馬鈴薯的品種，並整頓種植方法，稱為「大紅湍式科學農法」，為北韓解決糧食供應嚴重缺乏的問題。

金正恩清除異己，北韓攝政王張成澤出庭畫面。（圖／CFP）

▲張成澤2013年慘遭金正恩以極刑處決。（圖／CFP）

在該部電影中飾演「張明佑」一角的演員崔雄鐵（최웅철，音譯）其實是張成澤的姪女婿，過去更曾受封為功勳演員，不過卻因張成澤2013年遭處死的因素，導致在近日重播的電影畫面中被消失得無影無蹤，遭到北韓官媒後製移花接木，換成其他演員的臉。

資金匱乏、影視產業停滯數十年的北韓並沒有選擇重拍該部影片，而是疑似用另外一個演員朴政澤（박정택，音譯）的臉以粗糙的電腦合成（CG）手法直接覆蓋過去。

甚至在電影結束時的演員和工作人員名單，也將角色張明佑的飾演演員，從崔雄鐵改成朴政澤。

▲▼電影結尾的演員名單，也被發現飾演張明佑的演員已從崔雄鐵改成朴政澤。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲電影結尾的演員名單，也被發現飾演張明佑的演員已從崔雄鐵改成朴政澤。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

報導分析，北韓此舉無疑是與「張成澤整肅作業」有關，將任何與張成澤扯上關連的人、事、物消除殆盡，而此次重播前的最後一次播映時間點是2012年2月，恰巧是在張成澤遭到處刑整肅以前。

另外，自從張成澤2013年遭到整肅後，北韓官媒也將張成澤從每一部紀錄片移去蹤跡，彷彿這個世界上從未出現過張成澤這個人。

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