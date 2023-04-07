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打造學子安全上學步道　立委林文瑞+土庫鎮長陳特凱蹲地現勘

▲立委林文瑞今（7）會同內政部營建署副署長於望聖副署長、雲林縣政府、土庫鎮公所、北港鎮公所及地方民意代表等相關單位到現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委林文瑞今日會同內政部營建署副署長於望聖副署長、雲林縣政府、土庫鎮公所、北港鎮公所及地方民意代表等相關單位到現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣慘遭外媒封為「行人地獄」，立法委員林文瑞為了讓學童上下學有更安全的通學環境，今（7）日會同內政部營建署副署長於望聖副署長、雲林縣政府、土庫鎮公所、北港鎮公所及地方民意代表等相關單位到現場勘查，在瞭解各校現況後，內政部現場允諾全力協助相關經費。

立委林文瑞指出，土庫鎮土庫國小、北港鎮建國國中都位於市區，人口密度高且集中，每天往來的車輛及學生人數眾多，但因人行道過於狹小老舊或車輛占用，嚴重擠壓行人的使用空間，學童上、下學無適當等候空間及通學路徑，必須與車輛爭道險象環生，造成學校及家長擔憂，為了讓學生有更安全的通行道路，要求營建署盡快核定中央經費，提供學童與民眾安全的通行環境。

▲立委林文瑞今（7）會同內政部營建署副署長於望聖副署長、雲林縣政府、土庫鎮公所、北港鎮公所及地方民意代表等相關單位到現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據目前規劃，北港建國國中通學步道將圍繞著校園周邊進行改善，學校正門口大同路及後面民樂路的老舊通學步道將重新修繕；側面民享路及長安街將新設圍牆及通學步道；以及既有路面龜裂變形等不平整路段全面更新重鋪，提供一個平穩、安全及舒適的人車行環境，預估總經費約3745萬元。

另外，土庫國小規劃在校園周邊文化路及中正路新設環狀通學步道，以及在校內新設學童安全步道，預估總經費約580萬元。但由於土庫國小鄰近土庫商工距離不到1公里，建議再做一次整體規劃，串聯兩校通學步道，一次解決學生上下學安全問題。

林文瑞表示，通學步道除將人行道與學校退縮地結合為通學步道、修繕學校圍牆，以植栽綠化、夜間照明、無障礙環境等設計結合，更強調要將步道空間開放供社區使用，提供社區優質景觀環境。林文瑞說，除了今天會勘的兩間學校，雲林還有很多學校的通學步道都亟需改善，內政部這次編列了50億經費，一定要與縣政府共同合作，全面改善校園周邊交通安全，降低道路事故發生風險，守護學童及用路人平安。

▲立委林文瑞今（7）會同內政部營建署副署長於望聖副署長、雲林縣政府、土庫鎮公所、北港鎮公所及地方民意代表等相關單位到現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委林文瑞今（7）會同內政部營建署副署長於望聖副署長、雲林縣政府、北港鎮公所及地方民意代表等相關單位到現場勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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