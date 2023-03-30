營建署估改善「行人地獄」花100年　藍黨團：花2284億沒安全回家的路

▲國民黨團30日「改變行人地獄形象？～給民眾一條安全回家的路有這麼難嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣交通被外媒評為「行人地獄」，甚至被多國納入旅遊須知，然而根據營建署報告，要徹底改善人行空間需要100年。對此，國民黨立法院黨團今（30日）上午舉行記者會表示，蔡政府花了8400億元推動所謂前瞻基礎建設，結果連一條給民眾安全回家的路都沒有，還說要100年才能改善，這到底是怎樣的政府？

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡政府在2017年強行通過《前瞻基礎建設特別條例》，條例中提到的城鄉建設就是指地方道路基礎建設，從2017年迄今共編列2284億元，但2016年交通事故30萬5556件，到了2022年增加至37萬5632件，錢花到哪裡去？連一條安全回家的路都沒有。

曾銘宗提到，全國有將近400所學校附近交通道路環境非常糟糕，連小朋友一條安全回家的路都沒有，這是什麼政府？蔡政府還敢稱要改善「行人地獄」要100年，這是要國人再忍受100年嗎？國民黨團給予蔡政府最嚴厲譴責，並要求蔡政府拿出具體辦法，洗刷「行人地獄」汙名。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，根據交通部近6年來交通事故死亡統計人數，2017年交通事故數為29萬6826人，到了2022年飆升到37萬5632人；交通死亡人數在2017年為2697人，到了2022年飆升到3,085人。謝質疑，這份統計細項分析表，原本是針對高齡者發生交通事故為主體，但民眾與學童行走在馬路上的幸福感與安全感，卻完全看不出來，顯見交通部毫不重視。

謝衣鳯質疑，交通部長王國材在交通部道安會檢討報告中表示，每年有3千多人死於交通事故，但是過去研究人行空間改善，最難的就是改變被占用的人行道既成道路，所以呢？難道交通部就不用去著手改善嗎？營建署在民進黨立委召開的公聽會上稱，要徹底改善「行人地獄」要100年，國民黨團要問蔡政府，還讓民眾和學童繼續生活在行人地獄100年。

副書記長洪孟楷表示，台灣道路因設計不良導致人車爭道，發生傷亡事故，這對許多年輕夫妻來說，蔡政府鼓勵生育，卻給不了一條安全回家的路。根據統計，每10萬人發生交通事故致死數，台灣在2019年為12.83人，美國為11.14人、菲律賓為10.58人。其次，在台灣行人死傷統計曲線都盤旋在1萬5000人到1萬6000人之間，2020年甚至高達1萬7000多人，創下歷史新高。

洪孟楷不解，台灣行人交通事故死傷情形相當嚴重，除了各縣市政府交通執法單位，加強取締執法力道外，但聽到交通部、營建署和民進黨立委稱，要擺脫行人地獄汙名需要花100年，這是甩鍋給100年？這是蔡政府直接告訴國人，這一代做不到？洪孟楷痛斥，這根本就是官僚回應。

藍委李德維也說，交通部將改善期程甩鍋給100年，國人憤怒、也無法接受，這比衛福部將採購疫苗合約保密30年還要惡劣。