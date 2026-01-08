　
地方 地方焦點

善用科技推動客語普及　「桃園大客家」AI客語學習系統上線

▲「桃園大客家」AI客語學習系統上線

▲「桃園大客家」AI客語學習系統上線。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大客家Taoyuan TAI Hakka-AI客語學習系統成果發表會，8日於聯新國際醫院舉行。市長張善政表示，隨著數位科技發展，語言學習工具應與時俱進，市府結合AI技術與行動裝置便利性，推出「桃園大客家Taoyuan TAI Hakka」系統，不僅優化操作介面，更打造直覺化的學習環境，期盼透過科技助攻，讓客語學習更為普及且深入生活。

張善政指出，客家局歷經兩年研發，成功整合AI聊天、即時翻譯及闖關測驗三大核心功能，民眾僅需透過手機即可隨時隨地學習。此外，桃園作為多元族群共融城市，市府未來計畫將此成功經驗推廣至原住民族語學習，完善多語環境，落實族群語言保存與推廣。

▲「桃園大客家」AI客語學習系統上線

▲「桃園大客家Taoyuan TAI Hakka」系統，不僅優化操作介面，更打造直覺化的學習環境。（圖／市府提供）

客家局表示，該系統具備三大亮點：「AI聊天」支援華客語雙語輸入，並提供四縣及海陸腔調切換，使用者可打破時空限制進行對話練習；「即時翻譯」提供精準的華客語互轉，並支援文字與語音下載，便利反覆聆聽；「闖關測驗」則規劃單詞、句子及對話三階段關卡，由淺入深引導使用者掌握發音與句型，循序漸進提升客語能力。

▲「桃園大客家」AI客語學習系統上線

▲「桃園大客家」AI客語學習系統上線。（圖／市府提供）

客家局進一步說明，系統以「24小時想學就學」為核心理念，採Web App形式開發，無須下載安裝即可跨裝置使用，大幅降低學習門檻。介面設計特別針對年輕族群與初學者需求，並導入原創虛擬角色「阿哈」與「愛卡」擔任學習夥伴，增加互動趣味性，提升學習動機。

包括：立委呂玉玲、市議員舒翠玲、王仙蓮、陳韋曄、市府副秘書長金志聿、客家事務局長范姜泰基、教育局長劉仲成、青年局長侯佳齡、平鎮區長蕭巧如、聯新國際醫院創院院長張煥禎暨夫人饒瑞瑛、聯新國際醫院院長許詩典等人士出席。

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

