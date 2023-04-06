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縣政府將農產副產品變黃金　「雲林良品」創農業共榮

▲雲林良品輔導在地產業取得碳足跡或其他環保標章，持續推動循環經濟發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林良品輔導在地產業取得碳足跡或其他環保標章，持續推動循環經濟發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年環保意識迅速提升，循環經濟於國際上成為重要的全球性發展議題，強調「資源可持續回復與循環再生」。雲林縣政府也在2023年正式啟動雲林縣「減碳生活行動年」計畫，由縣府領銜推廣全民減碳生活風氣，接軌國際展現永續農業願景。

縣長張麗善表示，在永續環保洪流下，雲林良品作為縣政府對外重要的溝通管道，勢必要成為「安全農業的倡議者」、「安心食材的提供者」、「生態環境的守護者」、「創新農業的領航者」、「體驗農業的先導者」的重要推手。

雲林良品重視永續思維，輔導在地產業取得碳足跡或其他環保標章，將最大限度地減少浪費並將廢棄物有效升級再利用，持續推動循環經濟發展，讓雲林成為永續幸福城鄉。

目前已有許多雲林良品業者共同響應循環經濟，提出許多永續創新作為，晁陽農產科技股份有限公司於雲林麥寮打造國內首座太陽能複合式休閒農場「晁陽綠能園區」，以推動「農電共榮」目標，讓綠電兼顧農業生態。通過雲林良品悠遊良品認證的鵝媽媽鵝童樂園推出魚菜共生耕作，並以廢棄物資源循環的農作體驗方式，成為在地的知名食農教育場域。

弘陽食品股份有限公司提出「植物肉演進循環經濟低碳飲食」，選用國產大豆自製「從產地到餐桌」的台灣植物肉，將蛋白質含量高達 40%的新品種黃豆加工製成植物肉，落實食農教育，創造農作經濟新價值。玉山鑫有限公司因發現碾米剩下的米糠明明很營養，卻被拿去丟掉或當成動物飼料使用十分可惜，兩夫妻便開始了翻轉米糠之路，期間也研發出了抹醬和零食為碾米廠創造新商機。

雲林縣政府指出，循環經濟也將做為雲林良品的重點課題，持續邀請碳排放、盤查專家或相關領域學者，安排碳足跡盤查課程、碳足跡申請及召開永續經營等相關輔導課程，在分級與標章執行制度上也將導入ESG、SDGs環境永續等相關議題作為良品認證的分級基準，持續輔導業者提升企業競爭力並帶領同業共同為地球減碳，平衡經濟與環境創造雙贏局面，循環經濟不僅僅是響應全球資源的永續節能減碳議題，更是引領群眾走向健康飲食的新趨勢。

▲雲林良品輔導在地產業取得碳足跡或其他環保標章，持續推動循環經濟發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林良品輔導在地產業取得碳足跡或其他環保標章，持續推動循環經濟發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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