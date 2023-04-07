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大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

▲大甲媽遶境進香倒數計時，廟方推APP自動打卡「走完全程抽萬元金媽祖」。（圖／記者游瓊華攝）

▲大甲媽遶境進香倒數計時，廟方推APP自動打卡「走完全程抽萬元金媽祖」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全球三大宗教盛事之一、大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月21日登場，廟方每年都會提供APP服務，透過衛星定位，讓信徒查詢媽祖鑾轎即時位置，今年「大甲媽APP」新增自動打卡功能，信徒只要完成100％打卡，除獲得遶境證書之外，還有機會可以抽中價值破萬元的小金媽祖，總共有40尊可抽。

▲大甲媽遶境進香倒數計時，廟方推APP自動打卡「走完全程抽萬元金媽祖」。（圖／記者游瓊華攝）

▲大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤表示，將針對走完全程的信徒頒發該年度遶境證書，每張證書都有獨立編號及年度，相當珍貴。（圖／記者游瓊華攝）

大甲媽起駕每年都吸引數百萬人參與，不少人透過APP掌握鑾轎即時位置，方便跟著媽祖一起進香、遶境，今年還新增加自動打卡功能。廟方表示，透過手機GPS定位，在9天8夜表定時間前、後8小時，只要靠近廟宇範圍300到500公尺內，就會自動打卡，留下數位足跡。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，為了鼓勵信徒走完全程，只要透過「大甲媽祖APP」在遶境進香期間到各宮廟完成打卡，鎮瀾宮將針對走完全程的信徒頒發該年度遶境證書，每張證書都有獨立編號及年度，相當珍貴，還有機會抽中價值破萬元的小尊金媽祖，鼓勵遶境信眾能夠下載運用。

▲大甲媽遶境進香倒數計時　廟方推APP自動打卡「走完全程抽萬元金媽祖」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲透過APP可記錄遶境過程，也留下難得的數位足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

廟方指出，「大甲媽祖APP」及「大甲媽祖遶境進香衛星定位服務網」不僅提供鑾轎即時位置查詢，也可查超商、速食店、加油站、微笑單車站點、救護站、盥洗站、快送站等資訊，可透過鑾轎上的4支攝影機，從媽祖角度看到遶境進香的實況。

開發出APP並負責提供媽祖鑾轎衛星定位服務的天眼衛星科技表示，過往最高曾經有2萬人同時上線，也執行地相當順利，壓力測試無問題，歡迎大家下載，用另一種方式跟隨媽祖遶境。

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