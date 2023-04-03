闖紅燈出事了！飄移猛撞路邊攤害老闆斷腿　受困駕駛獲救收罰單

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮145線約33K處昨（2日）傍晚處發生一起衝撞攤販車禍，一輛白色自小車疑因車速快加上想搶黃燈，左轉時失控偏移車道撞上路旁攤販，造成攤架全毀、詹姓攤商左腿骨折，自小客車駕駛一度受困車中，經救護人員進行搶救送醫後幸無大礙，警方事後調查，該駕駛係闖紅燈並依規定舉發。

▲白色自小客車疑因加速搶黃燈不成變闖紅燈，還失控撞上路旁攤販，造成攤販老闆腳部骨折，駕駛一度受困車中，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，黃姓男子駕駛白色自小客車沿雲160鄉道西往東行駛至縣道145公路路口，於左轉145公路往土庫市區方向時，疑未遵守路口號誌指示闖紅燈左轉失控，駛出道路外，衝撞道路外販賣農產品詹姓老闆及攤架，肇事黃姓自小客駕駛無酒駕，僅身體挫傷未送醫、詹姓老闆則左腿骨折送醫治療。

虎尾警分局表示，全案由虎尾警分局交通小隊依A2事故程序處理，並依道路交通管理處罰條例舉發自小客闖紅燈違規。虎尾分局同時呼籲用路人，路口慢看停，駕駛各式車輛行經路口應遵守路口燈光、號誌指示行駛，隨時注意道路人、車狀況，減速慢行，以策安全。

▲白色自小客車疑因加速搶黃燈不成變闖紅燈，還失控撞上路旁攤販，造成攤販老闆左腿骨折，駕駛一度受困車中，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）