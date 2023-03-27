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社會 社會焦點 保障人權

急甩行人地獄惡名！台中14天開罰5479件　5大違規熱點出爐

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市警局3月13日至26日進行行人正義大執法，短短14天就開出5479件罰鍰，可見駕駛人禮讓觀念仍需提升。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市北區去年12月發生母嬰遭公車撞2死悲劇，也因此遭外界批為「行人地獄」。為擺脫此惡名，台中市警局自3月13日至26日進行強力執法，全市短短14天內就開出5479件「汽機車未禮讓行人」罰鍰。此外，交通大隊統計台中最易發生發生違規的5大路口分別為台灣大道與三民路口、台灣大道與中華路口、台灣大道與惠來路口、三民路與育才北路口、永春南路與嶺東路口，大多為學區、商圈附近。

為了擺脫「行人地獄」惡名，朝「行人天堂」目標前進，台中市警局近日進行「行人正義大執法」專案勤務，強力執法手段，深化駕駛行經路口停讓行人的觀念，各分局提高轄區內重點路口見警率，除了取締違規駕駛，也加強口述宣導。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

其中去年台中公車撞死母嬰案引起社會關注，轄區第二分局也成為重點區域，短短14天就舉發578件汽機車行經路口不禮讓交通違規。第二分局指出，北區轄內有3所大學、百貨公司、一中商圈、中國附醫、東興傳統市場及台中公園等地點，擁有大量行人用路者穿越路口特性，易發生車輛與路人爭道，將加強執法。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市警局交通大隊表示，呼籲民眾駕駛車輛行經路口應減速慢行，駕駛車輛常因路口搶快、轉彎時視線遭車體A、B柱阻擋，致未注意或來不及注意路口行人動態，時常釀成嚴重交通事故。距離3條枕木紋內，就是不到3公尺，務必要停車讓行人先過馬路，如有違反將依道路交通管理處罰條例第44條第2項或第48條第2項舉發，且預計3月底前，汽車行經行人穿越道不停讓行人，不分大小型車，一律提高為最重3600元罰鍰。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

此外警方呼籲，行人也應依規定行走行人穿越道，並儘速通過路口，注意路口交通狀況不宜使用手機，不隨意穿越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障；如有違反將依道路交通管理處罰條例第78條處以500元罰鍰。

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