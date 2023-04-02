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貨車無視3母女過馬路　正義哥大吼1字逼剎車！司機傻眼飆髒話

網搜小組／柯沛辰報導

台北市南陽街口近日發生一起未禮讓行人的交通違規，當時一位媽媽牽著2名小女童準備過馬路，但見小貨車高速駛來，只好停下腳步。一名路人見狀仗義相助，當街大喝一聲「停！」結果貨車駕駛驚嚇急剎，氣得探頭大罵「靠Ｏ阿？」引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出一段13秒的影片，從中可見，當時路人發現母女3人在南陽街、許昌街口準備過馬路，但一輛駛來的小貨車毫無減速跡象，似乎也未注意到行人，讓他忍不住大吼一聲「停！」

▲▼貨車無視3母女過馬路　正義哥大吼1字逼煞車！司機傻眼飆髒話。（圖／爆料公社）

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▲母女3人準備過馬路，但現場沒有紅綠燈，加上見小貨車疾駛而來，便駐足在原地。（圖／爆料公社）

貨車司機受到驚嚇，立刻剎停，隨即探出窗外大罵「靠Ｏ阿！」路人則不甘示弱回吼「有行人啦你！那邊有行人！你有沒有看到啊！」但司機繼續飆罵，兩人隔空互嗆，隨後貨車開離現場。

▲▼貨車無視3母女過馬路　正義哥大吼1字逼煞車！司機傻眼飆髒話。（圖／爆料公社）

▲司機驚嚇急剎，氣憤探頭大罵「靠Ｏ啊！」（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「路口本來就要減速」、「這可以直接檢舉」、「看到行人不停，但為了講那句靠Ｏ會停車」、「檢舉達人的多寡取決於違規仔氾濫的程度，沒有違規仔，沒有檢舉達人」、「行人地獄不是叫假的，違規還理直氣壯」、「其實也算乖，叫他停就停」、「聲控式剎車」。

不過，也有人批評「自以為正義，沒有執法權，到底在喊Ｏ小」、「問題是看那媽媽也沒有要過的意思，你害他急煞，後面如果還有車，那不就巴比Q了」、「要是遇到狠人，你身上多幾道刀疤還是槍眼就不好笑了」掀起論戰。

▼有網友根據車牌追查，挖出這輛貨車去年曾出車禍。（圖／爆料公社）

▲▼貨車無視3母女過馬路　正義哥大吼1字逼煞車！司機傻眼飆髒話。（圖／爆料公社）

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